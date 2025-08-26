Bester Service macht Kundinnen und Kunden zu Fans

Dinge von Anfang an richtig zu machen und nach Möglichkeit jedes Kundenanliegen schon beim allerersten Kontakt schnell zu lösen ist ein extrem hoher Anspruch. Besonders, wenn dieser für circa 55 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden sowie 17 Millionen Festnetz-Anschlüsse gilt. Doch am Ende zählt für uns vor allem eins: zufriedene Kundinnen und Kunden. Und zwar immer. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden zu Fans zu machen.

Wir brennen für unsere Kundinnen und Kunden

Rund 30.000 Mitarbeitende zählen der Service und die Telekom Shops zusammen. Gemeinsam bieten wir ein breites Spektrum an: Beratung, Verkauf, Installation und Service von Mobilfunk über Festnetz bis hin zur individuellen Lösung für Geschäftskundinnen und -kunden. Dabei setzen wir neueste digitale Technologien ein, die unseren Kund*innen nutzen und unsere Mitarbeitenden entlasten. Alle Kolleginnen und Kollegen in Servicecentern, im Außendienst und in den Shops verbindet eins: Sie brennen für das, was sie tun.

„Gut, dass es Sie gibt!“

Es sind solche Sätze, die uns anspornen. Denn sie zeigen, dass wir es geschafft haben, uns gut um unsere Kundinnen und Kunden zu kümmern. Und ihre Anliegen zu lösen, wenn es irgendwie möglich ist, direkt beim Erstkontakt. Dafür geben unsere Mitarbeitenden alles. Jeden Tag. Das macht deutlich: Das Herzstück unserer Systeme, Technik, Logistik und Prozesse sind und bleiben unsere Menschen. Denn mit bestem Service machen wir – neben besten Produkten und besten Netzen – den entscheidenden Unterschied für unsere Kundinnen und Kunden.