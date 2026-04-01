Neues MagentaTV: Alles bleibt einfach – und wird noch besser

Selbstverständlich informieren wir alle unsere Kundinnen und Kunden frühzeitig und umfassend. Bereits im Herbst des Vorjahres haben wir auf unserer Webseite transparent informiert .

Niemand bleibt plötzlich ohne Fernsehen – wenngleich manche Beiträge dies suggerieren.

So läuft die Umstellung ab: