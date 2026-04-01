Neues MagentaTV: Alles bleibt einfach – und wird noch besser

Selbstverständlich informieren wir alle unsere Kundinnen und Kunden frühzeitig und umfassend. Bereits im Herbst des Vorjahres haben wir auf unserer Webseite transparent informiert .
Niemand bleibt plötzlich ohne Fernsehen – wenngleich manche Beiträge dies suggerieren.
So läuft die Umstellung ab:
- Seit Februar 2024 führen wir das neue MagentaTV Schritt für Schritt ein.
- Das neue MagentaTV bietet ein modernes Design, eine persönlichere Nutzererfahrung, einfacheres Finden der Lieblingsinhalte und noch mehr Komfort.
- Einige Kundinnen und Kunden wechseln von sich aus, indem sie einen neuen Tarif wählen – wann immer sie möchten.
- Andere werden von uns automatisch umgestellt. Auch hier gilt: Wir informieren mehrfach über alle Schritte – rechtzeitig und transparent. Dazu gehört auch, wenn sich etwas an bestehenden Aufnahmen ändert.
- Falls ein neuer Receiver notwendig ist, erhalten Kundinnen und Kunden diesen selbstverständlich kostenlos.
- Mit dem neuen MagentaTV genießen Kundinnen und Kunden ein neues Fernseherlebnis mit einer modernen Cloud-Aufnahmefunktion. Ihre Aufnahmen werden nicht mehr lokal auf dem Media Receiver gespeichert. Aufnahmen auf zuvor genutzten Receivern wie dem MR 401 oder MR 601 sind nicht mehr verfügbar. Je nach Tarif stehen unseren Kundinnen und Kunden 50 oder 100 Stunden Cloud-Speicher zur Verfügung, Ihre gespeicherten Inhalte bleiben 90 Tage lang abrufbar.
- Kundinnen und Kunden können sich jederzeit an die ihnen bekannte Service-Kanäle wenden: im Shop, an der Service Line, in der Mein Magenta App oder online: www.telekom.de/kontakt . Zum Wechsel haben wir eine Seite eingerichtet: www.telekom.de/hilfe/tv-wechsel . Diese hält Antworten zu den meisten Fragen bereit.