Was ist die Ideenschmiede?

Die Telekom Ideenschmiede ist eine Community Plattform, auf der Sie zum Trend- und Ideengeber werden und neue Produkte und Services mitentwickeln. Teilen Sie mit anderen Mitgliedern Ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge in einem der wöchentlichen Projekte zu wechselnden Themen oder in der offenen Ideenbox. Diskutieren Sie, nehmen Sie an einer Vor-Ort-Veranstaltung oder einem Gewinnspiel teil.

Dabei ist es völlig egal, ob Sie Kundin oder Kunde bei der Telekom sind oder nicht: Ihre kreativen Anregungen und Ihr Engagement sind das, was zählt.

Vielfältige Themen

Vielleicht haben Sie eine Idee, wie das TV-Erlebnis perfektioniert werden könnte, wie die Zukunft der Elektromobilität aussehen sollte oder wie künstliche Intelligenz den Alltag vereinfachen kann?

Zahlreiche Projekte bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen in wichtigen Zukunftsbereichen einzubringen, sei es zu smarter, sicherer digitaler Kommunikation oder kundenfreundlicheren Services.

Egal, ob es ein Geistesblitz oder eine durchdachte Vision ist – in der Ideenschmiede findet Ihr Beitrag die Aufmerksamkeit, die er verdient.

Lust dabei zu sein?

Wir schauen alle Vorschläge und Ideen an. Viele finden später ihren Weg in die Umsetzung.

Egal ob digital vom Sofa aus oder bei einer Live-Veranstaltung vor Ort - einfach anmelden und mitmachen! Hier geht’s zur Registrierung.