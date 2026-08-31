Die Schulentwicklung überzeugend vorantreiben

Als Schulmanager*in habe ich ein großes Ziel: Meine Schule von der geschlossenen „Lernanstalt“ zum offenen Campus zu entwickeln. Und damit Lehrkräften und Schülern die Möglichkeiten geben, selbstbestimmte Bildungswege zu finden und zu gehen. Die Basis dafür: moderne, digitale Infrastruktur auf dem gesamten Schulgelände.

Die Infrastruktur für unsere Visionen

Trotz hoher Arbeitsbelastung werden mit der Telekom diese Vorstellungen Realität. Ihr durchdachtes Konzept für die Digitale Schule sorgt für schnelles Schulinternet und passende Medienentwicklungspläne. Und der technische Service ist da, wenn die schulische IT oder Lehrkräfte Unterstützung brauchen. Dank dieser Hilfe im Hintergrund reibe ich mich nicht in Details auf und behalte stets das große Ganze im Blick.