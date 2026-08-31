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Schulwelt

Informationen für Lehrkräfte, Schulleitung und Schulträger.

Schüler*innen sitzen mit Lehrerin am Tisch mit Laptops vor sich.

Die Schulentwicklung überzeugend vorantreiben

Als Schulmanager*in habe ich ein großes Ziel: Meine Schule von der geschlossenen „Lernanstalt“ zum offenen Campus zu entwickeln. Und damit Lehrkräften und Schülern die Möglichkeiten geben, selbstbestimmte Bildungswege zu finden und zu gehen. Die Basis dafür: moderne, digitale Infrastruktur auf dem gesamten Schulgelände.

Die Infrastruktur für unsere Visionen

Trotz hoher Arbeitsbelastung werden mit der Telekom diese Vorstellungen Realität. Ihr durchdachtes Konzept für die Digitale Schule sorgt für schnelles Schulinternet und passende Medienentwicklungspläne. Und der technische Service ist da, wenn die schulische IT oder Lehrkräfte Unterstützung brauchen. Dank dieser Hilfe im Hintergrund reibe ich mich nicht in Details auf und behalte stets das große Ganze im Blick.

Wir erklären Begriffe wie digitales Lernen oder Datenschutz in der Schule einfach und verständlich.

Deutsche Telekom AG

Digitale Bildung und Schule

bildung@telekom.de 0800 330 3700 vCard
Bild: Deutsche Telekom AG

Medienkompetenz und Bildung

Das Engagement für die bestmögliche Bildung ist bei der Telekom mehr als ein Geschäftsfeld, sondern ein gesellschaftlicher Auftrag.

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