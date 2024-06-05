Der Glasfaserausbau bei der Telekom

Bei der Glasfaser handelt es sich um die schnellste Möglichkeit, digitale Daten im Festnetz-Internet zu übertragen. Dabei werden optische Signale im Festnetz transportiert. Auf diese Weise stehen Kunden mit einem Glasfaserhausanschluss der Telekom momentan Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s zur Verfügung. Damit in Zukunft immer mehr Menschen davon profitieren können, treibt die Telekom den Glasfaserausbau in Deutschland stetig voran.

Denn die Glasfasertechnologie ist für die Digitalisierung in Deutschland von entscheidender Bedeutung. Stetig ansteigender Datenverkehr durch immer komplexere und datenintensivere Anwendungen, sowohl im privaten Bereich als auch in der Industrie, lässt die Nachfrage nach Glasfaseranbindungen wachsen.

Die Telekom investiert kontinuierlich in Breitband-Techniken wie in die der Glasfasertechnologie. Schon heute umfasst das Glasfasernetz der Telekom allein in Deutschland mehr als 750.000 Kilometer. Und dank des Glasfaserausbaus vergrößert sich das Netz stetig.



Verschiedene Möglichkeiten beim Glasfaseranschluss

Beim Glasfaserausbau gibt es verschiedene Methoden, um einen Kunden an das Glasfasernetz anzuschließen.

FTTX ist der Oberbegriff, der die unterschiedlichen Varianten des Glasfaseranschlusses beschreibt, wobei das X jeweils durch den entsprechenden Endpunkt der Glasfaser ersetzt wird:

FTTH: Die Abkürzung steht für „Fiber to the home“ und ermöglicht einen direkten Anschluss bis in die Wohnung bzw. bis zu den Büroräumen des Kunden. Diese Variante bietet die bestmögliche Leistung der Datenübertragung, da hier die Verbindung vollständig über Glasfaser erfolgt. So sind aktuell Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1GBit/s möglich. Dank des kontinuierlichen Glasfaserausbaus können bislang über 8,4 Millionen Haushalte in Deutschland Zugang zum FTTH-Netz der Telekom erhalten. Bis 2024 soll diese Zahl auf zehn Millionen Haushalte wachsen.

FTTB: Hierbei handelt es sich um das Anschluss-Prinzip „Fiber to the building“. Bei dieser Technik verläuft die Glasfaserleitung bis in das Haus, endet aber im Keller am Abschlusspunkt Linientechnik (APL). Die Anbindung der einzelnen Teilnehmeranschlüsse erfolgt dann mithilfe von in der Regel vorhandenen Kupfer- oder Patchkabeln. Je nach Haustechnik sind auch bei FTTB-Anschlüssen Maximalgeschwindigkeiten von 1 GBit/s erreichbar.

FTTC: Bei dieser Verbindung spricht man von „Fiber to the curb“. Hierbei endet die Glasfaser am Verteilerkasten am Gehweg. Im Verteilerkasten werden die optischen Signale der Glasfaser in elektrische Signale gewandelt. Die finale Strecke bis in die Wohnung wird dann mit dem bereits verlegten Kupferkabel überbrückt. Dank der Vectoring-Technologie erreichen die Anschlüsse Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s, beim sogenannten Super-Vectoring sind sogar bis zu 250 MBit/s möglich.



Glasfaserausbau bei der Telekom

Die Strategie der Telekom fokussiert sich beim Glasfaserausbau auf den Bau von FTTH-Anschlüssen. Beim Ausbau des Glasfasernetzes ist die Telekom auf die enge Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen angewiesen.

Die Telekom prüft vor Baubeginn die Situation in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird dieser Prozess bereits heute vielerorts enorm beschleunigt, das T-Car etwa optimiert die Landvermessung und sorgt für möglichst kurze und einfache Verlegestrecken.