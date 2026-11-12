Ist der Wechsel auf Glasfaser wirklich so aufwendig?

Anschluss und Anbieterwechsel sind zwei verschiedene Dinge

Beim Wechsel auf Glasfaser müssen zwei Vorgänge unterschieden werden: Zum einen muss der technische Anschluss hergestellt oder aktiviert werden. Zum anderen muss der bisherige Internetvertrag beendet und ein Glasfaservertrag abgeschlossen werden.

Ist Glasfaser an der Adresse bereits verfügbar und wurde die Anschlussdose schon in der Wohnung installiert, geht es meist vor allem um die Bestellung, die Abstimmung des Schaltungstermins und die Einrichtung des Routers. Muss das Gebäude dagegen noch angeschlossen werden, können zusätzlich Bauarbeiten, Termine vor Ort und die Zustimmung des Eigentümers erforderlich sein.

Wenn der Glasfaseranschluss bereits vorhanden ist

Am Anfang steht die Verfügbarkeitsprüfung. Dabei sollte nicht nur geprüft werden, ob Glasfaser grundsätzlich angeboten wird. Wichtig ist auch, ob bereits ein Hausanschluss besteht, ob die Wohnung über eine Glasfaser-Dose verfügt und welcher Tarif tatsächlich gebucht werden kann.

Anschließend kann der gewünschte Tarif bei der Telekom bestellt werden. Wer von einem anderen Anbieter zur Telekom wechselt, kann bei der Bestellung einen Anbieterwechsel angeben. In diesem Fall wird die Kündigung des bisherigen Internetvertrags von der Telekom übernommen. Die Kündigung wird erst angestoßen, wenn der Termin für die Montage der neuen Glasfaser-Dose feststeht.

Der bisherige Anschluss sollte deshalb nicht vorschnell selbst gekündigt werden. Andernfalls kann die zeitliche Abstimmung erschwert werden. Auch Zusatzleistungen oder gemietete Geräte müssen gegebenenfalls separat berücksichtigt werden.

Für die Nutzung wird ein geeigneter Router benötigt. Ein vorhandenes Gerät kann unter Umständen weiterverwendet werden, muss aber mit dem Glasfaseranschluss kompatibel sein. Außerdem sollte der Standort der Glasfaser-Dose beziehungsweise des Routers frühzeitig festgelegt werden.

Wenn das Gebäude noch angeschlossen werden muss

In diesem Fall besteht der Wechsel nicht nur aus einem neuen Vertrag. Zunächst muss die Glasfaser bis zum Gebäude geführt werden. Anschließend muss sie in das Haus und, je nach Gebäude, bis in die Wohnung weitergeführt werden.

In Mietwohnungen ist dafür grundsätzlich die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Bei Ein- und Mehrfamilienhäusern müssen außerdem die Hauseinführung, der Leitungsweg und der Montageort geklärt werden.

Der Leitungsweg muss vorab vorbereitet werden. Inwiefern weiterer Aufwand für Bohrungen oder das Verlegen zusätzlicher Kabelkanäle nötig ist, sollte rechtzeitig vorab geklärt werden. Weitere Informationen zur Vorbereitung des Glasfaser-Anschlusses sind auf der Telekom-Hilfeseite „Glasfaser-Anschluss vorbereiten“ zu finden.

Der bauliche Aufwand kann also unterschiedlich ausfallen. Manchmal sind nur wenige Arbeiten nötig. In anderen Fällen müssen Leitungswege vorbereitet oder im Gebäude erst noch eingebaut werden. Auch die Kosten lassen sich nicht pauschal nennen. Sie hängen unter anderem vom Ausbaugebiet, der Bauweise und dem konkreten Angebot ab.

Was kann man vor dem Wechsel vorbereiten?

Vor der Bestellung lohnt sich eine kurze Checkliste:

Verfügbarkeit und Ausbauzustand an der eigenen Adresse prüfen.

Laufzeit und Kündigungsfrist des bisherigen Vertrags feststellen.

Kundennummer und gegebenenfalls die Telefonnummer für die Bestellung bereithalten.

Prüfen, ob der vorhandene Router kompatibel ist.

Einen geeigneten Standort für Glasfaser-Dose und Router festlegen.

Bei einer Mietwohnung die Zustimmung des Eigentümers klären.

Einmalige Kosten, Rabatte und Aktionsbedingungen im konkreten Angebot prüfen.

Kurz gesagt

Ist der Glasfaseranschluss bereits vorhanden, bleibt der Wechsel häufig überschaubar. Der wichtigste organisatorische Schritt ist dann die Abstimmung zwischen altem Vertrag, neuem Anbieter und Schaltungstermin.

Muss das Gebäude noch erschlossen oder der Leitungsweg vorbereitet werden, kann zusätzlicher baulicher Aufwand entstehen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur: „Wie wechsle ich den Anbieter?“, sondern auch: „Wie weit ist der Glasfaserausbau an meiner Adresse bereits fortgeschritten?“

Der passende Anschluss richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf und der künftigen Nutzung. Preise sollten über die gesamte Vertragslaufzeit verglichen werden. Neben dem Download zählen auch Upload, Stabilität, Latenz und parallele Nutzung. Der Aufwand hängt davon ab, ob Glasfaser bereits vorhanden ist oder das Gebäude noch angeschlossen werden muss. Verfügbarkeit, Vertragsbedingungen, Kosten und Aktionsfristen sollten vor der Bestellung geprüft werden.

Weiterführende Informationen• Telekom: Tarife und Verfügbarkeit

• Telekom: Glasfaser-Ausbau

• Information zur Installation des Glasfaser-Anschlusses in Ihren Wohnräumen

• Telekom: Anbieterwechsel

• Telekom: Glasfaseranschluss für Eigentümer

• Telekom Hilfe: Anschluss vorbereiten

• Telekom Hilfe: Kompatible Router