Ist Kabelinternet genauso gut wie Glasfaser?

Gut zu wissenMit Glasfaser meinen wir hier FTTH (Fiber to the home), also einen Anschluss, bei dem die Glasfaser bis ins Gebäude beziehungsweise bis in die Wohnung reicht. Kabelinternet nutzt in Deutschland meist sogenannte HFC-Netze (Hybrid Fiber Coax). Dabei reicht die Glasfaser bis zu einem Netzpunkt in der Nähe, während jedoch die letzte Strecke bis zum Gebäude über ein kupferbasiertes Koaxialkabel realisiert wird.

Kabelinternet funktioniert - heute

Moderne Kabelnetze ermöglichen hohe Download-Geschwindigkeiten. Zahlreiche Haushalte nutzen daher Kabelinternet für Streaming, Videokonferenzen, Online-Gaming oder Homeoffice. Wer mit seinem Anschluss im Großen und Ganzen zufrieden ist, fragt sich deshalb vielleicht:

„Warum soll ich etwas ändern, wenn mein Kabelanschluss heute gut funktioniert?“

Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Kabelinternet funktioniert. Für die meisten tut es das heute noch zufriedenstellend. Vielmehr geht es darum, welche Unterschiede bei Upload, Kapazitätsreserven, Netzarchitektur und langfristiger Entwicklung bestehen.

Mehr als eine Frage der Download-Geschwindigkeit

Beim Vergleich von Internetanschlüssen dreht sich vieles um den Download: 250 MBit/s, 500 MBit/s oder 1 GBit/s. Wer solche Werte erreicht, fragt sich verständlicherweise, welchen zusätzlichen Nutzen Glasfaser bringen soll. Die maximale Download-Rate allein beantwortet diese Frage aber nur teilweise.

Beim Download können Kabel- und Glasfasertarife heute auf den ersten Blick ähnlich wirken. Beim Upload ist der Abstand häufig deutlicher. Kabeltarife sind meist stark auf den Download ausgerichtet. Glasfaser ermöglicht technisch wesentlich höhere Upload-Raten - wie viel davon zur Verfügung steht, hängt vom gebuchten Tarif ab.

Das spielt unter anderem bei Videokonferenzen, Cloud-Backups oder großen Dateiübertragungen eine Rolle. Wer vor allem streamt und Daten herunterlädt, bemerkt diesen Unterschied heute möglicherweise kaum. Wer regelmäßig große Datenmengen sendet oder mehrere Uploads parallel nutzt, eher schon.

Anforderungen verändern sich

Vor zehn Jahren sah der digitale Alltag vieler Haushalte anders aus. Videokonferenzen und Cloud-Dienste spielten eine kleinere Rolle, hochauflösendes Streaming war weniger verbreitet und deutlich weniger Geräte waren dauerhaft online. Heute laufen viele dieser Anwendungen parallel.

Welche Anwendungen in zehn oder zwanzig Jahren üblich sein werden, lässt sich nicht seriös vorhersagen. Zugangsinfrastruktur wird jedoch über lange Zeiträume genutzt. Deshalb lohnt sich neben dem heutigen Bedarf auch der Blick auf die Leistungsfähigkeit, die der Anschluss in Zukunft noch bieten kann.

Die Netzarchitektur ist unterschiedlich

Kabelnetze sind sogenannte Hybrid-Fibre-Coax-Netze. Ein großer Teil des Netzes besteht bereits aus Glasfaser, doch auf dem letzten Abschnitt zu den Haushalten werden die Daten über kupferbasierte Koaxialkabel übertragen. Innerhalb eines Netzsegments teilen sich mehrere Anschlüsse die verfügbare Kapazität, vergleichbar mit einem Sammelanschluss. Wenn viele gleichzeitig viel Bandbreite nutzen, wie z.B. in den abendlichen Stoßzeiten, kann die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit deshalb schwanken.

FTTH steht für „Fiber To The Home“ und bietet dagegen sehr große technische Reserven, weil die Glasfaser bis zum Gebäude beziehungsweise in die Wohnung reicht. Kapazitäten lassen sich dadurch langfristig weiterentwickeln, ohne auf den letzten Metern auf ein Koaxialkabel angewiesen zu sein.

Zudem überträgt Glasfaser Daten optisch und ist auf der Glasfaserstrecke unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen. HFC-Netze übertragen die Signale auf dem Koaxialabschnitt elektrisch und nutzen zusätzliche aktive Komponenten. Das kann andere Störquellen mit sich bringen.

Die eigentliche Frage

Wer heute mit seinem Kabelanschluss zufrieden ist, liegt damit nicht grundfalsch. Bei der Entscheidung in puncto Glasfaser sollte aber nicht nur der heutige Zustand, sondern auch die Zukunft berücksichtigt werden. Fallen die Würfel zugunsten der Glasfaser ist das eine Entscheidung für Stabilität, größere technische Reserven, stärkere Upload-Möglichkeiten und eine Infrastruktur mit langfristiger Perspektive.

Deshalb sind zwei Aussagen nicht zwangsläufig Gegensätze: „Mein Kabelinternet funktioniert heute prima“ und „Ein Glasfaseranschluss kann trotzdem sinnvoll sein.“ Beides kann gleichzeitig richtig sein.

Kurz gesagt

Kabelinternet kann heute hohe Geschwindigkeiten liefern und in vielen Haushalten den Bedarf decken. FTTH und HFC unterscheiden sich dennoch in ihrer Netzarchitektur und bei den technischen Reserven.

• Bei HFC bleiben auf der letzten Strecke Koaxialkabel im Einsatz, die physikalisch limitiert sind.

• FTTH bietet sehr große Kapazitätsreserven und ermöglicht technisch deutlich höhere Upload-Raten.

• Die tatsächliche Leistung hängt bei jedem Anschluss auch von Tarif, Netzauslastung, Heimnetz, Endgerät und Online-Dienst ab.

• Die Entscheidung hängt deshalb vom heutigen Bedarf und von der langfristigen Perspektive ab.

Kabel kann heute gut funktionieren. Glasfaser bietet trotzdem größere technische Reserven für morgen. Das eine macht die heutige Zufriedenheit nicht falsch und das andere die langfristige Entscheidung nicht überflüssig.

Weiterführende Informationen• Telekom: Tarife und Verfügbarkeit

• Telekom: Glasfaser-Ausbau