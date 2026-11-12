Was kostet Glasfaser wirklich?

Beim Tarifvergleich zählt deshalb nicht nur der monatliche Grundpreis. Glasfaser kann höhere Downloadgeschwindigkeiten und besonders hohe Upload-Leistungen bieten. Das ist nötig, wenn mehrere Personen gleichzeitig streamen, Videokonferenzen führen, spielen oder große Dateien versenden. Ob sich Glasfaser lohnt, hängt letztlich vom eigenen Bedarf ab. Ein fairer Vergleich berücksichtigt daher sowohl die tatsächlichen Gesamtkosten als auch die Leistung, die im Alltag gebraucht wird.

So vergleichen Sie die Gesamtkosten

Ein aussagekräftiger Preisvergleich berücksichtigt die gesamte Mindestvertragslaufzeit. Dazu gehören z.B. Aktionsmonate, der anschließende Regelpreis, sowie mögliche Kosten oder auch Gutschriften für einen Glasfaser-Router – egal, ob er gekauft oder gemietet wird. Auch Zusatzleistungen wie Telefonie oder Fernsehen sollten in den Vergleich einfließen.

Diese Kosten und Leistungen sollten Sie berücksichtigen• Gesamtpreis über die Mindestvertragslaufzeit

• Monatlicher Preis nach Ende eines Aktionszeitraums

• Mögliche Bereitstellungs- und Versandkosten

• Routerkauf oder Routermiete

• Kosten für den Hausanschluss, falls dieser nicht im Rahmen des Regelausbaus übernommen wird

• Mögliche Zusatzarbeiten für zusätzliche Leitungswege oder einen abweichenden Dosenstandort

• Enthaltene Leistungen und tatsächlich benötigte Bandbreite

Glasfaser: Tarife von klein bis groß

Ein Glasfaseranschluss bringt Flexibilität: Niemand muss automatisch den schnellsten und teuersten Tarif wählen. Die Telekom bietet verschiedene Geschwindigkeitsstufen an, sodass sich der Anschluss am individuellen Bedarf ausrichten lässt. Für einen kleineren Haushalt kann ein günstiger Einstiegstarif vollkommen ausreichen. Wer jedoch häufig große Datenmengen hochlädt oder viele Anwendungen parallel nutzt, ist aber mit einer höheren Geschwindigkeit gut beraten.

Was kostet der Hausanschluss an Ihrer Adresse?

In vielen geplanten Telekom-Ausbaugebieten übernimmt die Telekom die Kosten für den Hausanschluss, wenn gleichzeitig ein Glasfasertarif gebucht wird. Ob diese Regelung für eine konkrete Adresse gilt, zeigt der Verfügbarkeits-Check der Telekom.

Für Neubauten, individuelle Anschlüsse außerhalb eines geplanten Ausbaugebiets oder eine spätere Bestellung können andere Bedingungen gelten. Auch besondere bauliche Anforderungen können zusätzliche Arbeiten erforderlich machen. Deshalb lässt sich nicht allgemein sagen, dass ein Hausanschluss immer kostenlos ist oder später einen bestimmten Pauschalbetrag kostet. Maßgeblich sind die Konditionen für Ihre konkrete Adresse und die dort nötigen Arbeiten.

Der richtige Platz für die Glasfaser-Dose

Bei der Standardmontage wird die Glasfaser-Dose im Einfamilienhaus bis zu drei Meter hinter der Hauseinführung installiert. Ebenso in Mehrfamilienhäusern befindet sie sich bis zu drei Meter hinter der Wohnungseinführung. Fehlt dort eine Steckdose, kann die Dose im Mehrfamilienhaus kostenfrei bis zu sechs Meter entfernt montiert werden.

Bei der Erstinstallation ist auch ein anderer Standort der Glasfaser-Dose möglich. Die Montage ist kostenlos, wenn die Leitung vom Glasfaser-Anschlusspunkt bis zur Dose höchstens 20 Meter lang ist und der Leitungsweg bereits vorbereitet wurde. Dazu gehören Wand- und Deckendurchbrüche sowie eine fertig montierte Kabelführung, etwa durch Kabelkanäle oder Leerrohre.

Überlegen Sie am besten schon vor dem Montagetermin, wo Glasfaser-Dose und Router stehen sollen. So bleibt genügend Zeit, um den Leitungsweg bei Bedarf vorzubereiten und Ihren Wunschtermin bestmöglich zu nutzen.

Prüfen Sie Ihre vorhandene Hardware

Für einen FTTH-Anschluss, bei dem die Glasfaser bis ins Gebäude geführt wird, benötigen Sie einen kompatiblen Router mit integriertem Glasfasermodem oder ein separates Glasfasermodem. Einige vorhandene Router lassen sich mit einem solchen Modem weiterverwenden. Aber nicht jedes vorhandene Gerät lässt sich am neuen Anschluss weiterverwenden. Deshalb sollte die Kompatibilität vor der Bestellung geprüft werden. Wer vorhandene Hardware weiter nutzen kann, spart Kosten. Ein neuer Router lohnt sich dagegen, wenn das bisherige Modell das Heimnetz ausbremst oder benötigte Funktionen fehlen. Entscheidend ist also nicht die Marke, sondern ob das Gerät zum Anschluss und zum eigenen Bedarf passt.

Wann kann Glasfaser zunächst teurer sein?• Ein bestehender Altvertrag ist besonders günstig.

• Ein neuer Router oder ein zusätzliches Glasfaser-Modem wird benötigt.

• Der gewünschte Dosenstandort erfordert Arbeiten im Gebäude über das übliche Maß hinaus.

• Ein Wettbewerber bietet zeitlich begrenzte, hohe Rabatte.

• Ein leistungsstärkerer Tarif wird mit einem kleineren Tarif verglichen.

Wann sich der Preis trotzdem lohnen kann

Ein höherer Preis ist nicht automatisch ein Nachteil, wenn die zusätzliche Leistung gebraucht wird. Ein stärkerer Upload kann Videokonferenzen, Cloud-Arbeit und Datensicherungen spürbar verbessern. Große Kapazitätsreserven können zudem verhindern, dass ein Anschluss bei wachsender Nutzung schnell wieder an Grenzen stößt.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer kann auch der Anschluss des Gebäudes selbst eine Rolle spielen. Ein Glasfaseranschluss steigert zwar nicht automatisch den Wert einer Immobilie, ist aber ein gutes und immer wichtigeres Argument bei Verkauf oder Vermietung.

Kurz gesagt

Glasfaser bietet hohe Leistung und langfristige Reserven – und muss dabei nicht automatisch teurer sein als andere Anschlussarten. Entscheidend ist, das Gesamtpaket zu betrachten: den Tarif, die benötigte Leistung, die Hardware und mögliche Kosten für bauliche Arbeiten. Ein adressgenauer Verfügbarkeitscheck zeigt, welche Optionen an der eigenen Adresse bestehen. So lässt sich der Anschluss wählen, der am besten zum persönlichen Bedarf passt.

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