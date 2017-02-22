Deutsche Telekom: Engagement für Bonn

​​​​​​Für die Deutsche Telekom ist die Antwort auf die Frage nach der Heimat des Konzerns klar: Ja, das Unternehmen will und braucht eine Heimat – und diese Heimat ist Bonn. In der Bundesstadt am Rhein steht die Konzernzentrale der Telekom, hier begann die erfolgreiche Firmengeschichte, von Bonn aus hat die Telekom sich zum führenden europäischen Telekommunikationsanbieter in einem dynamischen Markt entwickelt. In Bonn schlägt das Herz des Telekom Organismus.

Mehr als 12.000 Menschen aus Bonn und der Region arbeiten in der ehemaligen Hauptstadt bei der Telekom. Als größter und bedeutendster Arbeitgeber Bonns, mit dem in der Stadt viele zehntausend Menschen verknüpft sind, hat die Telekom eine große gesellschaftliche Verantwortung. Und diese Verantwortung nimmt der Konzern aktiv wahr.

Die Telekom engagiert sich in Bonn mit jährlich rund fünf Millionen Euro in vielfältiger Weise in sozialen Projekten, im Sport und in der Kultur. In drei Kindertagesstätten bietet die Telekom Plätze zur Betreuung von Kindern an und unterstützt so viele Familien bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus fördert das Unternehmen viele weitere Projekte in Bonner Kindergärten. Auch im Bereich Corporate Responsibility werden zahlreiche Projekte in Bonn unterstützt. Außerdem befinden sich in Bonn jährlich mehrere 100 junge Menschen in einer Ausbildung oder einem dualen Studium.

Das Junge Theater Bonn ist eines der besten Kindertheater Deutschlands – und seit langem einer der Partner der Telekom in der Kulturförderung. Die Bedeutung der Geburtsstadt Beethovens unterstreicht der Konzern unter anderem mit der Telekom Beethoven Competition. Bei dem Klavierwettbewerb zeigen junge Talente aus der ganzen Welt ihr Können. Die Telekom Baskets sind im Bonner Sport eine feste Größe. Das Basketballteam vereint in der Stadt eine große Fangemeinde, der Verein verbindet vorbildliche Jugendarbeit mit bemerkenswertem sozialem Engagement.

Die Telekom Stiftung hat ihren Hauptsitz ebenfalls in Bonn engagiert sich für gute Bildung in der digitalen Welt und fokussiert sich dabei auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).

Die Telekom ist ein internationaler Konzern – und gleichzeitig ein Bonner Unternehmen. In der Bundesstadt lebt die Telekom gesellschaftliche Verantwortung. Der Stadt und den Menschen, die hier wohnen und arbeiten, gilt das Engagement des Konzerns. Ganz einfach, weil hier die Heimat der Telekom ist!