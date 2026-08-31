Das Fundament der Digitalen Verantwortung - Kultur und Werte

Diversität ist für uns nicht nur selbstverständlich, sondern Teil unserer Unternehmenskultur. Global zu operieren bedeutet, die kulturellen Unterschiede anzuerkennen und diese erfolgreich zu nutzen. Gleichzeitig agieren wir auf einem Fundament von gemeinsamen Werten entlang unseres Purpose. So können wir einheitlich auf die Anforderungen des Wandels reagieren. Denn auch Kultur unterliegt einem Wandel. Diesen gestalten wir alle.

Wir sind erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Das ist der Purpose der Deutschen Telekom. In unserem Living Culture Prozess haben wir uns diesen gemeinsam gesetzt. Unsere Unternehmenskultur setzt sich aus Werten, Normen, Überzeugungen, Denkweisen, Moralvorstellungen und Visionen zusammen. Sie prägt unsere Entscheidungen und Handlungen.

Um dies zu verankern haben wir uns Leitlinien gesetzt. Somit geben wir vor, wie wir im Unternehmen und nach außen miteinander und mit anderen umgehen wollen. Welche Anforderungen wir an die Beschäftigten der Deutschen Telekom stellen, haben wir in unserem Code of Conduct dargestellt. Auch unsere Führungskräfte sind hier gefragt. Denn Führen heißt Verantwortung übernehmen. Wir setzen dabei auf Vertrauen und Transparenz und haben für angehende und erfahrene Führungskräfte spezifische Entwicklungsprogramme entwickelt. Wir berücksichtigen Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung bei Entscheidungen auf allen Ebenen. So wollen wir eine Kultur der Zugehörigkeit fördern, in der sich alle befähigt fühlen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Dazu haben wir eine entsprechende Richtlinie (PDF, 5,88 MB)veröffentlicht.

Wir reden offen über unsere Kultur und unsere Werte und sind stolz darauf. In unserem Podcast Frohes Schaffen, Neues Schaffen kann man verschiedene Perspektiven der Deutschen Telekom kennenlernen und erfahren, wie unser Purpose gelebt wird.