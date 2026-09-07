Der EU AI Act ist am 1. August 2024 in Kraft getreten. Er ist die erste umfassende Verordnung zur Regulierung von KI im europäischen Binnenmarkt. Ziel ist es, Innovation gezielt zu fördern und gleichzeitig mögliche Risiken für Verbraucher, sowie Unternehmen zu minimieren. Dafür schafft der AI Act klare regulatorische Rahmenbedingungen und verbindliche Standards für die Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz. Er unterscheidet KI-Systeme nach ihrem Risikopotenzial. Entsprechend dem Risikopotential einer KI treten die Vorgaben für z.B. verbotene Praktiken, Hoch-Risiko-KI, Allzweck-KI-Modelle und Transparenzpflichten schrittweise seit 2025 in Kraft.

Umsetzung der EU KI-Verordnung

Bei der Telekom kümmert sich ein segmentübergreifendes Expertenteam um die Umsetzung des AI Acts. Ein wesentlicher Meilenstein unserer Compliance-Strategie war die fristgerechte EU-weite Prüfung aller KI-Anwendungen auf verbotene Systeme. Diese Prüfung verlief erfolgreich: Es gibt keine Hinweise auf den Einsatz verbotener KI innerhalb der Telekom oder in unseren Produkten.

Alle Technologien, Produkte oder Plattformen, die die Telekom nutzt oder verkauft, müssen ein Verfahren durchlaufen, in dem Sicherheits- und Datenschutzaspekte geprüft werden. Dieses sogenannte Privacy-and-Security-Assessment beinhaltet seit 2020 ein spezifisches Digitale-Ethik-Assessment für KI-Technologien und gewährleistet so wirksame Kontrollmechanismen für den verantwortungsvollen KI-Einsatz. Der Prozess umfasst klare Regeln für die Einordnung, Auswertung und Bewertung unserer KI-Systeme.

Dieses Verfahren wird sukzessive in das Digital Trust Assessment überführt. Es führt Nutzer strukturiert durch die für ihren individuellen KI-Anwendungsfall relevanten Compliance- und Governance-Anforderungen. Es unterstützt dabei, erforderliche Prüfungen und Maßnahmen frühzeitig zu erkennen und so einen verantwortungsvollen Einsatz von KI im Unternehmen zu fördern.

Zudem wird die KI-Kompetenz der Mitarbeitenden gezielt gefördert und für den bewussten Einsatz von KI sensibilisiert. Seit 2018 steht ein umfangreiches und innovatives Schulungsangebot zu den Potenzialen, Funktionsweisen und Risiken der Technologie zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise eine Gamification-Anwendung zu „Digitale Ethik in Aktion“ oder ein eLearning zum EU AI Act. Auch Prompt-A-Thons, in denen Mitarbeitende reale Geschäftsprobleme mithilfe von generativer KI lösen, und KI-Communities tragen zu einer größeren Awareness im Umgang mit KI bei.

Wir sind überzeugt: Verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Technologieentwicklung erfordert klare Anforderungen – an uns selbst und an unsere Geschäftspartner. Diese Verantwortung nehmen wir im Rahmen der KI-Governance bei der Telekom wahr.