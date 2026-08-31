Ein Blick auf unsere Handlungsfelder – Digitale Ethik
Die Wahrung der Souveränität und Unterstützung des Menschen steht für uns im Mittelpunkt. Wir gestalten digitale Technologien verantwortungsvoll.
Die Wahrung der Souveränität und Unterstützung des Menschen steht für uns im Mittelpunkt. Wir gestalten digitale Technologien verantwortungsvoll.
Ziel einer verantwortungsvollen Technologieentwicklung sollte nicht nur sein, Prozesse zu optimieren und wirtschaftliche Effizienz zu erreichen, sondern auch darauf zu achten, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, ihren Handlungsspielraum zu erweitern und ihre Autonomie zu erhalten („Human-centered-approach“).
Die Deutsche Telekom ist eines der führenden Unternehmen weltweit im Bereich Telekommunikation und IT. Digitale Ethik ist für die Telekom der Schlüssel, um diese menschlichen Bedürfnisse systematisch in unser Geschäft zu implementieren. Es ist unsere Digitale Verantwortung, sich hier an der Diskussion um Ethik zu beteiligen und die Entwicklung ethischer Rahmenbedingungen für unsere Technologien zu fördern. Unsere Werte und die bewusste Entscheidung, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, geben uns die Richtung im digitalen Raum vor.
Digitale Ethik bedeutet für uns: wir hinterfragen unsere Entscheidungen, auf denen die Programmierung digitaler Technologien beruht und leiten Aktivitäten für die Zukunft ab – daran halten wir uns immer, wenn wir digitale Technologien entwickeln, nutzen oder vertreiben. Unser Ziel ist hierbei, die Menschenwürde, Freiheit und Autonomie aller Menschen im digitalen Raum zu wahren.
Das gilt auch bei künstlicher Intelligenz. Bereits vor der Einführung des EU AI Act hat die Telekom frühzeitig Maßnahmen zur verantwortungsvollen KI-Nutzung ergriffen:
Selbsttest für Entscheidungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz bei der Deutschen Telekom.
Informed/Informiert: Habe ich alle wichtigen Informationen zur KI-Anwendung berücksichtigt?
Compliant/Rechtmäßig: Ist der Einsatz der KI legal und entspricht er unseren Unternehmenswerten?
Accountable/Verantwortlich: Bin ich bereit, die volle Verantwortung für den KI-Einsatz zu übernehmen?
Resilient/Belastbar: Wenn meine Entscheidung zum Einsatz der KI morgen in der Zeitung stünde – würde ich sie bereuen
Empathetic/Empathisch: Wenn die KI-Entscheidung eine Person betrifft, die mir am Herzen liegt – wie würde ich handeln