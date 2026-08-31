Unser Antrieb - interner und externer Dialog

Gleichzeitig ist uns allen bewusst, dass wir uns mit den Risiken auseinandersetzen müssen. Wertekonflikte und Dilemmata müssen in der Gesellschaft besprochen werden. Es gilt, unsere Werte und die Digitalisierung miteinander zu vereinbaren und möglichst geeignete Lösungen zu finden, um einen verantwortungsvollen digitalen Wandel zu gestalten. Als Kompass dienen uns dabei unsere Leitlinien und Prinzipien, auf denen unsere Digitale Verantwortung fußt.

Digitalisierung und Dilemmata

Als global operierendes Unternehmen ist uns bewusst, dass wir Dilemmata in der Digitalisierung nicht immer einheitlich und endgültig lösen können. Digitalisierung stellt uns vor Dilemmata. Diesen widmen wir uns proaktiv unter Berücksichtigung kultureller Unterschiede und unseres moralischen Kompass. Dafür brauchen wir als Unternehmen den Dialog – den Austausch mit allen Anspruchsgruppen (Stakeholder). Diesen Wandel verantwortungsvoll zu gestalten, können wir nicht allein erreichen. Vielmehr stellt es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, an der sich alle beteiligen müssen:

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Deshalb engagieren wir uns vielfältig in unterschiedlichen Initiativen und Bewegungen, um diesem Appell gerecht zu werden. Die Digitalisierung findet statt. Wichtig ist, dass wir sie alle gemeinsam menschenzentriert gestalten.

Digitale Verantwortung leben

Corporate Digital Responsibility @Deutsche Telekom ist das Ergebnis unserer CDR-Community. Ansprechpartner*innen und Expert*innen aus allen Vorstandsbereichen brachten und bringen sich mit in den Diskurs ein. Basierend auf der Analyse zahlreicher Dokumente, qualitativer Fragebögen und detaillierter Interviews, haben wir zahlreiche Aktivitäten identifiziert, welche auf unsere Digitale Verantwortung einzahlen. In den unterschiedlichen Abteilungen sind bereits jetzt weitere Aktivitäten in Planung.

Unsere digitale Verantwortung zu leben ist für uns ein dynamischer Prozess und eine stete Weiterentwicklung. Wir werden regelmäßig über neue oder erweiterte Aktivitäten und Maßnahmen berichten. Denn: Es ist eine permanente Herausforderung und Aufgabe, unserem Anspruch einer verantwortungsvollen Digitalisierung gerecht zu werden – der wir uns mit Freude stellen!