Das Haus der Digitalen Verantwortung ist auf einem starken Fundament gebaut
- Recht und Gesetz – Wir handeln im Einklang mit geltendem Recht und Gesetz und adaptieren digitale Rechte ebenso in unser tägliches Handeln.
- Menschenrechte – Wir bekennen uns ausdrücklich zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und stehen so für die digitale Souveränität, Diskriminierungsfreiheit und Meinungsfreiheit ein.
- Kultur und Werte – Als globales Unternehmen schätzen wir die kulturellen Unterschiede und bauen gleichzeitig auf ein gemeinsames Werteverständnis.
Ergänzt wird dieses Fundament von den Prinzipien „Datenschutz & Sicherheit“ wie auch „Transparenz & Dialog“, die immanent in unser Handeln integriert sind:
- Datenschutz & Sicherheit – Wir stehen für Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang mit Daten.
- Transparenz & Dialog – Wir gestalten den Dialog über Chancen und Risiken der Digitalisierung und machen unser Handeln transparent.
Entlang unseres festen Fundaments und unserer Prinzipien richten wir unser Handeln aus. Wir stellen Technologien für und mit den Menschen in den Mittelpunkt. Dieses Handeln haben wir aktuell in vier Felder kategorisiert:
- Digitale Ethik – Die Wahrung der Souveränität und Unterstützung des Menschen steht für uns im Mittelpunkt. Wir gestalten digitale Technologien verantwortungsvoll.
- Digitale Teilhabe – Die Deutsche Telekom möchte alle Menschen in die digitale Gesellschaft mitnehmen. Jeder soll Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung haben.
- Zukunft der Arbeit – Digitale Verantwortung bei der Deutschen Telekom bedeutet, die Zukunft der Arbeit in ihrem dynamischen Veränderungsprozess mitzudenken und dabei sicherzustellen, dass – bei allem Wandel – der Mensch im Mittelpunkt aller Entscheidungen steht.
- Klima- und Ressourcenschutz – Gemeinsam für das Klima und den sorgsamen Umgang mit Ressourcen, mit und durch die Digitalisierung.