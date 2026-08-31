Das Haus der Digitalen Verantwortung ist auf einem starken Fundament gebaut

Recht und Gesetz – Wir handeln im Einklang mit geltendem Recht und Gesetz und adaptieren digitale Rechte ebenso in unser tägliches Handeln.

– Wir handeln im Einklang mit geltendem Recht und Gesetz und adaptieren digitale Rechte ebenso in unser tägliches Handeln. Menschenrechte – Wir bekennen uns ausdrücklich zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und stehen so für die digitale Souveränität, Diskriminierungsfreiheit und Meinungsfreiheit ein.

– Wir bekennen uns ausdrücklich zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und stehen so für die digitale Souveränität, Diskriminierungsfreiheit und Meinungsfreiheit ein. Kultur und Werte – Als globales Unternehmen schätzen wir die kulturellen Unterschiede und bauen gleichzeitig auf ein gemeinsames Werteverständnis.

Ergänzt wird dieses Fundament von den Prinzipien „Datenschutz & Sicherheit“ wie auch „Transparenz & Dialog“, die immanent in unser Handeln integriert sind:

Datenschutz & Sicherheit – Wir stehen für Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang mit Daten.

– Wir stehen für Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang mit Daten. Transparenz & Dialog – Wir gestalten den Dialog über Chancen und Risiken der Digitalisierung und machen unser Handeln transparent.

Entlang unseres festen Fundaments und unserer Prinzipien richten wir unser Handeln aus. Wir stellen Technologien für und mit den Menschen in den Mittelpunkt. Dieses Handeln haben wir aktuell in vier Felder kategorisiert: