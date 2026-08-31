Daten und Fakten

Unsere Compliance-Kultur ist ein wesentlicher Baustein für eine auf Integrität und Wertschätzung ausgerichtete Unternehmensführung. Wir bekennen uns konzernweit zu ethischen Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Verankert haben wir dies in unseren Leitlinien und unserem Code of Conduct. Weitere Compliance Informationen stellen wir unter anderem im Geschäftsbericht zur Verfügung.

Vorbeugen

Korruption verstößt gegen nationales und internationales Recht. Wir lehnen jede Form von Korruption – sowohl die Bestechung als aktive Korruption sowie die Bestechlichkeit als passive Korruption – im öffentlichen und im privaten Sektor ab. Unser Compliance-Management-System (CMS) ist daher insbesondere auf Korruptionsvermeidung ausgerichtet. Wir haben ein Compliance-Management-System mit der Zielsetzung implementiert, Risiken aus systematischen Verstößen gegen rechtliche oder ethische Standards zu minimieren, die zu einer ordnungsrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung des Unternehmens, seiner Organmitglieder oder Beschäftigten oder zu einem erheblichen Reputationsschaden führen könnten. Der Vorstand nimmt seine Gesamtverantwortung für Compliance als wesentliche Führungsaufgabe wahr. Unser Chief Compliance Officer ist zuständig für die Ausgestaltung und das Management des Compliance-Management-Systems mit Schwerpunkt Antikorruption. Auf der Ebene unserer operativen Segmente und Landesgesellschaften setzen Compliance Officer das Compliance-Management-System und unsere Compliance-Ziele vor Ort um.

Eine Grundlage des Compliance-Management-Systems der Deutschen Telekom ist das Compliance Risk Assessments (CRA), mit dem Compliance-Risiken identifiziert und bewertet sowie angemessene Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden können. Dazu hat die Deutsche Telekom einen regelmäßig zu durchlaufenden Prozess aufgesetzt. Die Auswahl der Gesellschaften, die am CRA teilnehmen, erfolgt risikobasiert.

Der Bereich Group Compliance unterstützt auf zentraler Seite bei der lokalen Durchführung und stellt eine einheitliche Methodik zur Verfügung. Diese Methodik sieht vor, dass Risiken hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeiten und möglicher Schäden evaluiert werden. Bereits bestehende Präventionsmaßnahmen werden bei der Risikosteuerung berücksichtigt. Bei Bedarf werden zudem neue mitigierende Maßnahmen abgeleitet.

2025 wurde das CRA mit Schwerpunkt auf das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in 51 Tochtergesellschaften im In- und Ausland durchgeführt. Das regelmäßig durchgeführte und breit angelegte Standard-CRA wurde im Jahr 2024 in der Deutschen Telekom AG sowie 101 weiteren Tochtergesellschaften im In- und Ausland durchgeführt. Die nächste Risikoerhebung ist für 2026 geplant.

Die T-Mobile US führt als US-börsennotierte Gesellschaft ein Risk Assessment nach eigener Methodik durch, über das sie regelmäßig den zuständigen Gremien berichtet, in denen auch Repräsentanten der Deutschen Telekom AG vertreten sind.

Wir lassen unser Compliance-Management-System mit dem Schwerpunkt „Antikorruption“ regelmäßig von unabhängigen Prüfern nach dem IDW-Prüfungsstandard 980 auditieren. Im Fokus der Prüfungen stehen neben allgemeinen Compliance Prozessen insbesondere Prozesse, die einem erhöhten Korruptionsrisiko ausgesetzt sind: z.B. in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Events, Spenden, Sponsoring, Mergers & Acquisitions und Personal.

Nachdem im Jahr 2024 eine IDW PS 980 Prüfung der Deutschen Telekom AG sowie acht weiteren Tochtergesellschaften in Deutschland durchgeführt wurde, wurden im Jahr 2025 zwölf internationale Tochtergesellschaften nach diesem Prüfungsstandard auditiert. Im Fokus der Prüfungen standen wieder neben den Compliance-Prozessen insbesondere Prozesse, die einem erhöhten Korruptionsrisiko ausgesetzt sind. Wie auch in den vorigen Prüfungen wurde die Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems mit Schwerpunkt „Antikorruption“ aller auditierten internationalen Tochtergesellschaften bestätigt. Mehr zu den Prüfungen.

AskMe - Zur Prävention von Compliance-Risiken betreiben wir für unsere Beschäftigten eine Mitarbeiter-Helpline, das Compliance-Beratungs-Portal AskMe, für Fragen zu werte- und rechtskonformem Verhalten oder andere Compliance-Fragen. Anfragen, die inhaltlich der Zuständigkeit des Bereichs Group Compliance zugeordnet werden, werden hier direkt beantwortet. Anfragen, die inhaltlich von anderen Bereichen verantwortet werden, werden an diese weitergeleitet.

Aus der folgenden Darstellung ist die Anzahl der beim Beratungsportal AskMe eingegangenen Anfragen nach Themenkomplexen ersichtlich.