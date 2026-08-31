Daten und Fakten
Hier finden Sie Kennzahlen zu den zentralen Compliance-Maßnahmen der Deutschen Telekom.
Hier finden Sie Kennzahlen zu den zentralen Compliance-Maßnahmen der Deutschen Telekom.
Unsere Compliance-Kultur ist ein wesentlicher Baustein für eine auf Integrität und Wertschätzung ausgerichtete Unternehmensführung. Wir bekennen uns konzernweit zu ethischen Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Verankert haben wir dies in unseren Leitlinien und unserem Code of Conduct. Weitere Compliance Informationen stellen wir unter anderem im Geschäftsbericht zur Verfügung.
Korruption verstößt gegen nationales und internationales Recht. Wir lehnen jede Form von Korruption – sowohl die Bestechung als aktive Korruption sowie die Bestechlichkeit als passive Korruption – im öffentlichen und im privaten Sektor ab. Unser Compliance-Management-System (CMS) ist daher insbesondere auf Korruptionsvermeidung ausgerichtet. Wir haben ein Compliance-Management-System mit der Zielsetzung implementiert, Risiken aus systematischen Verstößen gegen rechtliche oder ethische Standards zu minimieren, die zu einer ordnungsrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung des Unternehmens, seiner Organmitglieder oder Beschäftigten oder zu einem erheblichen Reputationsschaden führen könnten. Der Vorstand nimmt seine Gesamtverantwortung für Compliance als wesentliche Führungsaufgabe wahr. Unser Chief Compliance Officer ist zuständig für die Ausgestaltung und das Management des Compliance-Management-Systems mit Schwerpunkt Antikorruption. Auf der Ebene unserer operativen Segmente und Landesgesellschaften setzen Compliance Officer das Compliance-Management-System und unsere Compliance-Ziele vor Ort um.
Eine Grundlage des Compliance-Management-Systems der Deutschen Telekom ist das Compliance Risk Assessments (CRA), mit dem Compliance-Risiken identifiziert und bewertet sowie angemessene Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden können. Dazu hat die Deutsche Telekom einen regelmäßig zu durchlaufenden Prozess aufgesetzt. Die Auswahl der Gesellschaften, die am CRA teilnehmen, erfolgt risikobasiert.
Der Bereich Group Compliance unterstützt auf zentraler Seite bei der lokalen Durchführung und stellt eine einheitliche Methodik zur Verfügung. Diese Methodik sieht vor, dass Risiken hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeiten und möglicher Schäden evaluiert werden. Bereits bestehende Präventionsmaßnahmen werden bei der Risikosteuerung berücksichtigt. Bei Bedarf werden zudem neue mitigierende Maßnahmen abgeleitet.
2025 wurde das CRA mit Schwerpunkt auf das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in 51 Tochtergesellschaften im In- und Ausland durchgeführt. Das regelmäßig durchgeführte und breit angelegte Standard-CRA wurde im Jahr 2024 in der Deutschen Telekom AG sowie 101 weiteren Tochtergesellschaften im In- und Ausland durchgeführt. Die nächste Risikoerhebung ist für 2026 geplant.
Die T-Mobile US führt als US-börsennotierte Gesellschaft ein Risk Assessment nach eigener Methodik durch, über das sie regelmäßig den zuständigen Gremien berichtet, in denen auch Repräsentanten der Deutschen Telekom AG vertreten sind.
Wir lassen unser Compliance-Management-System mit dem Schwerpunkt „Antikorruption“ regelmäßig von unabhängigen Prüfern nach dem IDW-Prüfungsstandard 980 auditieren. Im Fokus der Prüfungen stehen neben allgemeinen Compliance Prozessen insbesondere Prozesse, die einem erhöhten Korruptionsrisiko ausgesetzt sind: z.B. in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Events, Spenden, Sponsoring, Mergers & Acquisitions und Personal.
Nachdem im Jahr 2024 eine IDW PS 980 Prüfung der Deutschen Telekom AG sowie acht weiteren Tochtergesellschaften in Deutschland durchgeführt wurde, wurden im Jahr 2025 zwölf internationale Tochtergesellschaften nach diesem Prüfungsstandard auditiert. Im Fokus der Prüfungen standen wieder neben den Compliance-Prozessen insbesondere Prozesse, die einem erhöhten Korruptionsrisiko ausgesetzt sind. Wie auch in den vorigen Prüfungen wurde die Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems mit Schwerpunkt „Antikorruption“ aller auditierten internationalen Tochtergesellschaften bestätigt. Mehr zu den Prüfungen.
AskMe - Zur Prävention von Compliance-Risiken betreiben wir für unsere Beschäftigten eine Mitarbeiter-Helpline, das Compliance-Beratungs-Portal AskMe, für Fragen zu werte- und rechtskonformem Verhalten oder andere Compliance-Fragen. Anfragen, die inhaltlich der Zuständigkeit des Bereichs Group Compliance zugeordnet werden, werden hier direkt beantwortet. Anfragen, die inhaltlich von anderen Bereichen verantwortet werden, werden an diese weitergeleitet.
Aus der folgenden Darstellung ist die Anzahl der beim Beratungsportal AskMe eingegangenen Anfragen nach Themenkomplexen ersichtlich.
In unserem Intranet bieten wir für unsere Beschäftigten umfangreiche Informationen rund um Compliance an. Darüber hinaus schulen und sensibilisieren wir regelmäßig alle unsere Beschäftigten (Vollzeit und Teilzeit) über Compliance-Trainings und andere Compliance-Informationen wie Newsletter oder Mailings. Es stehen Präsenztrainings und verschiedene eLearning Formate zu Compliance Themen zur Verfügung. Mitarbeitende werden u.a. darin geschult, wie sie Verstöße verhindern und die Gefährdung durch unethische Gelegenheiten verringern. Für neue Mitarbeitende sind die Compliance Trainings Teil des Onboardingprozesses. Für Führungskräfte und das Management werden regelmäßig speziell zugeschnittene Präsenztrainings zu Compliance und Antikorruption durchgeführt. Die Schulungsinhalte sensibilisieren die Führungskräfte für ihre besondere Rolle und Verantwortung.
Unser eLearning Angebot zu Compliance ist etabliert und geht auch auf die wertebasierten, integren und kulturellen Aspekte einer Compliance ein.
2023 haben wir das eLearning „Basiswissen Compliance“ ausgerollt (T-Mobile US hat ein eigenes Training). Dieses befasst sich mit den Compliance Grundlagen Code of Conduct, Interessenkonflikte und Antikorruption und enthält einen Selbstcheck für Entscheidungen in schwierigen Situationen (ICARE-Check). Vom Rollout Ende August 2023 bis zum Jahresende 2025 haben 89 Prozent der Beschäftigten das eLearning „Basiswissen Compliance“ absolviert. Die Kampagne wird 2026 fortgeführt. Das eLearning wird alle 24 – 36 Monate auf Aktualität überprüft, gegebenenfalls überarbeitet und neu ausgerollt. Dieses eLearning sowie weitere Compliance Trainings wie z. B. Antikorruption sind ca. 130.000 (ohne T-Mobile US) zugänglich. Um eine ausreichende Kompetenz zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) gemäß EU AI Act sicherzustellen, stellen wir den Beschäftigten ein eLearning „Digitale Ethik“ zur Verfügung sowie Promptathons, KI-Learning Journeys, LexSessions (Lernen von Experten), etc.
Bei T-Mobile US haben über 91 Prozent an einem Business Integrity Training, das in unterschiedliche Episoden aufgeteilt ist, teilgenommen.
Die Unternehmenskultur ist für alle Teams elementar - sie bestimmt die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten. Insbesondere bei anstehenden Veränderungen wird die Compliance-Kultur, die auf gesetzeskonformes und integres Verhalten abzielt, daher stets mitgedacht und mitgestaltet.
Erkenntnisse zur Compliance-Kultur werden aus den verschiedenen Fragen der Mitarbeiterbefragung gewonnen; ergänzend werden die Freitextfelder auf ihre Compliance-Relevanz hin analysiert.
Da die Welt immer komplexer wird und wir alle jeden Tag mit neuen Herausforderungen und Vorschriften konfrontiert werden, ist es wichtiger denn je, den inneren Kompass unserer Beschäftigten zu schärfen, damit diese in unterschiedlichen Situationen handlungssicher und integer agieren können. Für diesen Zweck haben wir den ICARE-Check entwickelt, einen Selbsttest mit fünf einfachen Fragen. Er bietet allen Beschäftigten eine Anleitung, wie sie in schwierigen Situationen zu einer verantwortungsvollen Entscheidung gelangen.
Unser Hinweisgeberportal TellMe bietet allen Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten sowie allen Außenstehenden die Möglichkeit, jederzeit Verstöße gegen Gesetze und interne Regelungen per E-Mail, per elektronischem Hinweisgebenden-Portal (BKMS), per Post oder telefonisch – auch anonym – zu melden. Vertraulichkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist hierbei garantiert. Jede eingehende Meldung – unabhängig vom Eingangskanal – wird sorgfältig geprüft und Verstößen wird konsequent nachgegangen.
Group Compliance pflegt einen etablierten, regelmäßigen Dialog mit den internationalen Geschäftseinheiten. Während der Treffen von Vertretern der Compliance-Abteilungen der Konzern-Landesgesellschaften, den „International Compliance Days“ und den „International Law & Integrity Meetings“, werden u. a. aktuelle Trends, die Compliance Strategie sowie die Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems (CMS) diskutiert. Darüber hinaus werden in regelmäßigen weltweiten virtuellen Compliance Meetings Best Practice Beispiele besprochen. Durch den Austausch können alle Einheiten voneinander lernen und gezielt Verbesserungen für ihr CMS vornehmen.
Bestätigte Fälle von Fehlverhalten werden konsequent, tat- und schuldangemessen sowie im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften sanktioniert.
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2025
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2024
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2023
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Eingänge (gesamt)
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2991
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2955
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1047
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Compliance relevante Hinweise
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361
|
128
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85
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davon anonyme Hinweise
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159
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44
|
41
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bestätigtes Fehlverhalten
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66
|
39
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29
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in Untersuchung
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30
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41
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15
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nicht plausible Hinweise
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61
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10
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20
Hinweis: Die Hinweiseingänge, die direkt bei den Tochtergesellschaften eingehen, sind hier nur berücksichtigt, sofern sie Konzern-Relevanz haben.
Im Jahr 2025 gingen über TellMe 361 Compliance-relevante Hinweise bei der Deutschen Telekom ein. Ende 2025 befanden sich noch 32 Hinweise in der Plausibilitätsprüfung, 61 Fälle stellten sich nach Prüfung als nicht valide heraus. 268 plausible Hinweise wurden als Compliance-Fälle untersucht.
Von den 268 plausiblen Hinweisen haben sich 172 Verdachtsfälle nach eingehender Untersuchung nicht bestätigt, bei 30 Verdachtsfällen waren die Untersuchungen 2025 noch nicht abgeschlossen.
Die 62 bestätigten und abgeschlossenen Fälle führten in 21 Fällen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. In 13 Fällen wurden weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen (Abmahnung, Ermahnung und ähnliche). In 28 Fällen erfolgte eine sonstige Konsequenz (Sensibilisierung, Missbilligung).
2025 bezog sich der hauptsächliche Teil der Compliance-relevanten Hinweise auf die Verletzung von Vermögensinteressen.
|Risikobereiche
|Anzahl Hinweise
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Betrug/Untreue
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39
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Vertriebsinduzierte Vermögensdelikte
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113
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Wettbewerbsverstöße / Korruption
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14
|Unterschlagung / Diebstahl
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11
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Verhaltenskodex der DTAG
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5
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Interessenkonflikte
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9
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Urheberrechte/Gewerbliche Schutzrechte
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1
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Mobbing/Belästigung/Diskriminierung
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37
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Geldwäsche oder Insiderhandel
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0
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Datenschutz
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13
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Sonstige
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119