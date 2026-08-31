"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Status-Report Datenschutz

14 Minute Lesezeit

Nachfolgend informiert die Deutsche Telekom über datenschutzrelevante Vorgänge und darüber, mit welchen Maßnahmen sie diesen begegnete.

Personal information concept. Group of engineer.

Seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 hat sich die Schwelle für die Meldung eines Datenschutzvorfalls geändert. Es müssen nun auch Vorfälle mit geringem Risiko an die zuständigen Behörden gemeldet werden. Dies schließt auch bspw. falsch versendete E-Mails und Rechnungen ein.

Im Folgenden werden daher nur größere Datenschutzvorfälle aus den letzten Jahren aufgelistet. 

Welche Ereignisse als Datenschutzvorfall einzustufen sind und wie der konzerninterne Meldeprozess abläuft, erfahren Sie im Dokument Meldung von Datenschutzvorfällen. 

Datenschutzvorfälle

Mehr zum Thema

Meldung von Datenschutzvorfällen