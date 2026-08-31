Schützen Sie Ihre Privatsphäre im Internet

Systeme für das Webtracking und die Webanalyse versuchen möglichst viel über die Nutzer*innen und ihre Systeme herauszufinden. Diese Daten sollen es Werbetreibenden ermöglichen, gezielt Werbebanner und Produktinfos zu platzieren. Mit den Daten lassen sich aber auch Profile über die Nutzungsgewohnheiten anlegen.

Durch Tracking zahlen Sie vielleicht zu viel für Ihren Urlaub

Trackingskripte erkennen beispielsweise die technische Ausstattung der Nutzerinnen und Nutzer oder bemerken, dass sich jemand das gleiche Produkt bereits mehrfach angesehen hat. Alle diese Informationen werden dann in Echtzeit ausgewertet. Aber nicht nur das. Ein im Online-Handel eingesetztes Verfahren ist das „Dynamic Pricing“. Es besagt im Kern nur, dass die Preise in einem Webshop nicht statisch sind, sondern sich im zeitlichen Verlauf verändern.

Das kann aber auch dazu führen, dass Sie zu viel bezahlen. So haben Verbraucherzentralen etwa herausgefunden, dass die gleiche Hotelbuchung zu unterschiedlichen Preisen zu bekommen ist, je nachdem, ob der Nutzer oder die Nutzerin sich mit einem Desktop oder mit dem Smartphone das Angebot ansieht. In anderen Shops kosten technische Geräte mehr, wenn jemand mit einem Gerät von Apple durch den Shop surft. Dahinter steckt offenbar die Idee, dass Menschen, die mehr für die Hardware ausgegeben haben, auch für andere Produkte mehr bezahlen sollen. Maßnahmen gegen das Tracking sorgen also nicht nur für mehr Privatsphäre, sie können auch bares Geld sparen.

So können Sie sich gegen Tracking wehren