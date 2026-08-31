So erkennen Sie eine sichere Verbindung beim Surfen
So stellen Sie sicher, dass Vertrauliches geheim bleibt.
So stellen Sie sicher, dass Vertrauliches geheim bleibt.
Bei der Anmeldung zum Online-Banking oder beim Abschicken einer Bestellung in einem Online-Shop geben Sie auf der Webseite des Anbieters sensible Informationen ein. Und natürlich möchten Sie darauf vertrauen können, dass die Daten an der richtigen Stelle landen.
Deswegen sollten Sie wissen, woran Sie eine sichere Datenübertragung erkennen.
Werden vertrauliche Informationen – etwa die Ziffern der Kreditkarte – in ein Formular eingetragen, gibt es zwei potenzielle Risiken.
Achten Sie darauf, ob der Datenverkehr zwischen dem Internetbrowser und dem Server des Anbieters mittels eines sogenannten Zertifikats gesichert ist und ob das Zertifikat aktuell ist. Es ähnelt der Bescheinigung der Echtheit eines Dokuments. Zugleich bildet es die Grundlage für eine verschlüsselte Kommunikation. Die Daten werden nicht im Klartext übertragen, sondern chiffriert. Hier kommt das SSL-Verfahren zum Einsatz.
Fehlen diese Hinweise im Internetbrowser, ist die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Server des Anbieters unverschlüsselt. Geben Sie in diesem Fall keine vertraulichen Informationen ein.
Zertifikate werden von dafür autorisierten Stellen vergeben. Im Browser sind die Ausstellerzertifikate („Root-Zertifikate“) zugelassener Unternehmen hinterlegt. Damit kann der Browser dann später überprüfen, ob das Zertifikat einer Webseite auch gültig und korrekt ist.
Die Zertifikate für Webseiten gibt es in verschiedenen Sicherheitsstufen. Sie geben an, wie aufwendig das Prüfungsverfahren ist, das der Ausstellung vorgelagert ist.
Die höchste Stufe sind die „Extended Validation“-Zertifikate. Hier werden unter anderem das Handelsregister und der Sitz des Unternehmens überprüft. Treffen Sie auf ein solches Zertifikat, zeigt der Browser nicht nur eine sichere Verbindung an, sondern in der Adresszeile auch den Namen des Unternehmens.
Die zweithöchste Stufe sind „organisationsvalidierte“ Zertifikate. Sie werden nur an Antragsteller vergeben, die im Handelsregister eingetragen sind. Damit erhalten die Nutzer zuverlässige Informationen darüber, wer die Seiten betreibt.
Die niedrigste Stufe sind „domainvalidierte SSL-Zertifikate“. Eine Beantragung ist mit geringeren bürokratischen Hürden verbunden. Geprüft wird, ob der Antragsteller für das Zertifikat technischen Zugriff auf den Server hat.