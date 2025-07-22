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Helfen Sie uns, besser zu werden...

4 Minute Lesezeit

... und nehmen Sie am Bug‑Bounty‑Programm der Deutschen Telekom teil. Datenschutz und IT‑Sicherheit haben bei uns einen hohen Stellenwert und mit Ihrem Beitrag helfen Sie uns noch besser zu werden. Sollten Sie eine Schwachstelle finden, dann lassen Sie es uns wissen und qualifizieren Sie sich für eine Prämie. Die Rahmenbedingungen zur Teilnahme finden Sie auf dieser Seite. 

BI-Bug-Bounty

 

Scope

Folgende Systeme gehören zum Bug Bounty Programm der Deutschen Telekom  (T Mobile US betreibt ein separates Bug Bounty Programm auf Bugcrowd)

Critical / P1
5.000 Euro		High / P2
2.000 Euro		Medium / P3
1.000 Euro
-    *.telekom.de
-    *.telekom.net
-    *.telekom.com
-    *.t-systems.com
-    *.open-telekom-cloud.com
-    auth.otc.t-systems.com
-    *.otc-service.com		  

❌  Out of Scope:

-    *.reverse.open-telekom-cloud.com
-   *.lila.dih.telekom.com

  

❌ Out of Scope: Alle Kundensysteme, die nicht der Deutschen Telekom AG gehören

Sie haben eine Schwachstelle gefunden? Dann senden Sie uns Ihre Meldung!

Für die Meldung sind insbesondere die folgenden Informationen aus Ihrer Analyse für uns wichtig:

  • eine genaue Beschreibung (inklusive Typ) der Schwachstelle mit einer Einschätzung der Kritikalität
  • möglichst viele Details zur Reproduktion der Schwachstelle (Proof of Concept (PoC))
  • soweit möglich Vorschläge, wie die Schwachstelle aus Deiner Sicht behoben werden kann

Rewards

Jede gemeldete Schwachstelle wird von uns individuell evaluiert. Soweit wir weitere Informationen aus Ihrer Analyse benötigen, melden wir uns. Nach Abschluss der Evaluierung wird bestimmt, welche Prämie wir für Ihre Leistung auszahlen. Insoweit gelten folgende Grundsätze:

Den angegebenen Prämien wurde ein konkretes Risiko zugrunde gelegt. Bei jeder gemeldeten Schwachstelle wird das Risiko von uns individuell evaluiert und bestimmt damit wie viel Belohnung wir auszahlen.

Um die Kritikalität einer Schwachstelle abschätzen zu können, nutzen wir die Bugcrowd’s Vulnerability Rating Taxonomy oder alternativ das Common Vulnerability Scoring System (CVSS) in der Version 4.0.

Wie Sie sehen können, haben wir verschiedene Kategorien definiert. Jede Kategorie unterscheidet sich in Bezug auf die Kritikalität der Schwachstellen und auf die Auswahl an Zielen. Die Höhe der Prämie für die jeweilige Kategorie wird maßgeblich über die Kritikalität bestimmt. Hierbei wurde ein konkretes Risiko zugrunde gelegt. Dieses setzt sich zusammen aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß. Bei jeder gemeldeten Schwachstelle wird das Risiko von uns individuell evaluiert. Gibt es dabei größere Abweichungen, kann die individuelle Prämie gemindert oder erhöht werden. Betrifft eine gemeldete Schwachstelle mehrere Systeme, wird die Prämie lediglich einfach ausgezahlt.

Für Schwachstellen in Kundensystemen, Drittanbietersoftware und  Services wird keine Prämie ausgeschüttet.

Rules of Engagement (RoE)

Responsible Disclosure setzen wir verpflichtend voraus. Wenn Sie eine Schwachstelle entdecken, melden Sie diese bitte umgehend an uns. Wir werden die Schwachstelle untersuchen und geben unser Bestes, diese schnellstmöglich zu beheben. Wenn Sie Details zu Ihrem Fund veröffentlichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte vorher und warten Sie auf die entsprechende Freigabe.

Während Ihrer Untersuchungen gehen Sie sorgfältig mit dem geprüften Dienst um und schränken dessen Verfügbarkeit nicht ein. Sie spähen keine Daten aus, verändern sie nicht, laden sie nicht herunter, löschen sie nicht und geben keine Daten weiter. Sollten Sie gegen diese Regeln verstoßen, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, dies den Behörden zu melden. Das möchten sicherlich weder Sie noch wir. Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie bitte unser Bug-Bounty-Team.

Das Bug‑Bounty‑Programm der Deutschen Telekom ist ein offenes Programm.

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Telekom AG und mit ihr verbundene Unternehmen sowie deren Angehörige oder gesetzlichen Vertreter. Minderjährige benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

 

RoE Do’sRoE Dont’s
  • Halten Sie Details zu Schwachstellen vertraulich
  • Untersuchen Sie keine Systeme, die außerhalb des Scopes liegen
  • Veröffentlichen Sie Schwachstellen nur nach unserer ausdrücklichen Freigabe
  • Schränken Sie die Verfügbarkeit der Systeme nicht ein
  • Untersuchen Sie nur Systeme, die im Scope des Programms sind
  • Spähen Sie keine Daten aus. Verändern, laden, löschen oder geben Sie keine Daten weiter.
  • Wenn Sie personenbezogene Daten im Rahmen der Untersuchung entdecken, beenden Sie den Angriff sofort, löschen Sie die transferierten personenbezogenen Daten und kontaktieren Sie das Bug‑Bounty‑Team
  • Führen Sie keine Social Engineering Angriffe durch
  • Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Bug‑Bounty‑Team
  • Versuchen Sie nicht, sich physischen Zutritt zur Infrastruktur der Deutschen Telekom AG oder zu Rechenzentren zu verschaffen
 
  • Verstoßen Sie nicht gegen geltendes Recht
 
  • Greifen Sie keine Drittanbietersysteme an

 

Kommunikation und Zusammenarbeit

Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend für den Erfolg des Bug-Bounty-Programms. Halten Sie uns regelmäßig über den Fortschritt Ihrer Untersuchungen auf dem Laufenden und teilen Sie alle relevanten Informationen zeitnah mit uns. Wir schätzen eine offene und transparente Kommunikation und bemühen uns ebenfalls darum.

BugBounty Program

Für Hinweise zu Schwachstellen und Lücken gemäß des Responsible Disclosure Prinzips

bugbounty@telekom.de
Bild: BugBounty Program