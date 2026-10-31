Lebenslauf Jan Hofmeyr

Jan Hofmeyr, geboren 1968 in Südafrika, US-amerikanischer Staatsbürger, ist seit dem 1. November 2026 Vorstandsmitglied für Produkt und Technologie der Deutschen Telekom AG.

Vor seinem Wechsel zur Deutschen Telekom war er bei Amazon Web Services (AWS) tätig. Dort verantwortete er zuletzt als Vice President das globale Telekommunikationsgeschäft. Zuvor verantwortete er als Vice President den Bereich Product and Technology für EC2 Networking and Edge Services.

Von 2009 bis 2021 war Jan Hofmeyr für Comcast tätig. Dort bekleidete er verschiedene Führungspositionen und war zuletzt Executive Vice President und Chief Network Officer. In dieser Funktion verantwortete er die technische Strategie sowie die Weiterentwicklung der Netz- und Plattforminfrastruktur des Unternehmens.

Zuvor war er bei Microsoft in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Director TV Strategy. Während seiner Zeit bei Microsoft arbeitete er an der Entwicklung digitaler Medien- und TV-Plattformen und am Aufbau neuer digitaler Unterhaltungstechnologien.

Seine berufliche Laufbahn begann in Südafrika, wo er am Aufbau eines der ersten digitalen Satellitenfernsehangebote des Landes sowie eines frühen Internetdienstanbieters mitwirkte.

Jan Hofmeyr studierte Industrial Electronic Engineering an der Stellenbosch University in Südafrika und schloss sein Studium mit einem Bachelor of Science ab.