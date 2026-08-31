Gemeinsame Werte

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln beruht auf gemeinsamen Werten. Unsere grundlegenden Werte haben wir in verbindlichen Leitlinien (Guiding Principles) festgeschrieben. Wir wollen sicherstellen, dass alle Menschen in unserem Konzern und bei unseren Partnern wissen, wie sie sich verantwortungsvoll verhalten, sowie die Menschenrechte einhalten. Dazu dienen unser Verhaltenskodex (Code of Conduct) und die Grundsatzerklärung „Menschenrechtskodex & Soziale Grundsätze“ sowie der Supplier Code of Conduct. Darauf basiert unter anderem auch unser Compliance-Management – es gewährleistet, dass unser Unternehmenshandeln rechtmäßig ist. Unsere Anspruchsgruppen (Stakeholder) binden wir aktiv in unsere Nachhaltigkeitsprozesse ein.

Organisatorische Verantwortung

Die Verantwortung für CR (Corporate Responsibility) trägt der Gesamtvorstand: Er diskutiert und entscheidet über wichtige CR-Angelegenheiten. Der Bereich Group Corporate Responsibility (GCR) erarbeitet konzernweite Richt- und Leitlinien mit dem Ziel, die Unternehmenskultur im Hinblick auf nachhaltige Innovation und gesellschaftliche Verantwortung stetig weiterzuentwickeln. Organisatorisch gehört Group Corporate Responsibility zum Bereich des Vorstandsvorsitzenden. Für die Umsetzung unserer CR-Strategie sind die Geschäftsführungen der jeweiligen Geschäftseinheiten und Landesgesellschaften verantwortlich. In unserer CR-Richtlinie sind die Eckpfeiler unseres Nachhaltigkeitsmanagements für alle Konzerneinheiten formal und verbindlich festgeschrieben.

Konzernweit gültige Kennzahlen zur Steuerung

Messen, um zu steuern: nach diesem Ansatz nutzen wir seit 2009 konzernweit gültige Kennzahlen, um unsere Fortschritte auf dem Weg zu unseren Nachhaltigkeitszielen zu messen und unsere Leistung kontinuierlich zu verbessern: die so genannten ESG (Environment, Social, Governance) KPI (Key Performance Indicator). So gibt es beispielsweise Kennzahlen zum Ressourcenverbrauch und -management im Bereich Umwelt, zu unserem Nachhaltigkeitsengagement in der Lieferkette oder auch zu unseren gesellschaftlichen Aktivitäten. Eine komplette Übersicht unserer ESG KPIs sowie deren Entwicklung veröffentlichen wir in unserem Corporate Responsibility Bericht. Die beiden nichtfinanziellen Leistungsindikatoren „Energieverbrauch“ und „CO 2 -Ausstoß“ (Scope 1 und 2) sind seit 2021 Bestandteil der variablen Vorstandsvergütung und seit 2022 auch relevant für unsere Führungskräfte (außerhalb der T Mobile US).

Orientierung an internationalen Standards und Normen

Wir orientieren uns an internationalen Standards und Normen. Unser integriertes Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (Health, Safety and Environment, HSE) trägt auf Konzernebene dazu bei, Nachhaltigkeit in allen Geschäftsprozessen und im Alltag unserer Mitarbeitenden zu verankern. Unser HSE-Managementsystem auf Konzernebene verfügt über ein Dachzertifikat gemäß den internationalen Standards ISO 45001 (ehemals OHSAS 18001) für Arbeits- und Gesundheitsschutz und ISO 14001 für Umweltmanagement. Bei einigen unserer Einheiten deckt es auch den internationalen Standard ISO 9001 für Qualitätsmanagement ab.