Deutsche Telekom sells 5% stake in MTS

Deutsche Telekom today sold a stake of approximately 5% in the Russian mobile communications operator MTS as part of a block trade. This transaction generates proceeds for Deutsche Telekom of around EUR 0.2 billion.

The sale of the 5% stake is part of the transaction announced on 12 March in which the shareholding of around 40% in MTS is to be reduced to 25.1%.

The proceeds of this transaction are to be used exclusively for the reduction of Deutsche Telekom's debts.

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