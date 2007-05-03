Results of voting at the Deutsche Telekom AG extraordinary shareholders' meeting on May 3, 2007, in Cologne.
Of the stock capital in the amount of 4,361,175,555 shares, 2,510,231,859 shares were present for the vote. This equals a presence of 57.56 percent of the capital stock for the vote.
|Voting results
|No votes
|Yes votes
|Yes votes %
|on Item 2
|7,421,288
|2,460,320,459
|99.70
|on Item 3
|René Obermann
|18,685,994
|1,801,098,901
|98.97
|Dr. Karl-Gerhard Eick
|18,710,788
|1,801,074,134
|98.97
|Timotheus Höttges
|18,679,597
|1,801,085,943
|98.97
|Hamid Akhavan
|18,697,433
|1,801,086,085
|98.97
|Lothar Pauly
|18,704,367
|1,801,078,554
|98.97
|Kai-Uwe Ricke
|18,727,675
|1,801,056,524
|98.97
|Dr. Karl-Heinz Klinkhammer
|18,686,999
|1,801,097,436
|98.97
|Walter Raizner
|18,708,748
|1,801,074,746
|98.97
|on Item 4
|Lawrence H. Guffey
|16,205,454
|1,800,965,751
|99.11
|Dr. Hubertus von Grünberg
|16,205,406
|1,800,964,713
|99.11
|Ulrich Hocker
|16,184,200
|1,800,963,729
|99.11
|Ingrid Matthäus-Maier
|16,201,301
|1,800,947,344
|99.11
|Dr. Thomas Mirow
|16,188,999
|1,800,960,546
|99.11
|Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
|16,215,110
|1,800,952,972
|99.11
|Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann
|16,194,277
|1,800,972,934
|99.11
|Dr. Klaus Schlede
|16,194,734
|1,800,972,060
|99.11
|Bernhard Walter
|16,174,037
|1,800,970,927
|99.11
|Dr. Klaus Zumwinkel
|16,215,253
|1,800,956,719
|99.11
|Dr. Mathias Döpfner
|16,197,453
|1,800,972,638
|99.11
|Volker Halsch
|16,207,088
|1,800,961,831
|99.11
|Dr. Dieter Hundt
|16,205,783
|1,800,942,670
|99.11
|Dr. Hans-Jürgen Schinzler
|16,214,303
|1,800,952,048
|99.11
|Hans-W. Reich
|16,202,317
|1,800,964,660
|99.11
|Prof. Dr.Dieter Stolte
|16,170,164
|1,800,976,272
|99.11
|Monika Brandl
|14,361,727
|1,802,805,617
|99.21
|Josef Falbisoner
|14,363,574
|1,802,803,358
|99.21
|Lothar Holzwarth
|14,342,873
|1,802,805,503
|99.21
|Waltraud Litzenberger
|14,339,348
|1,802,808,032
|99.21
|Michael Löffler
|14,343,528
|1,802,670,487
|99.21
|Wolfgang Schmitt
|14,414,454
|1,802,752,978
|99.21
|Lothar Schröder
|14,418,106
|1,802,750,180
|99.21
|Michael Sommer
|14,383,650
|1,802,762,122
|99.21
|Ursula Steinke
|14,341,165
|1,802,803,837
|99.21
|Wilhelm Wegner
|14,334,749
|1,802,809,280
|99.21
|Franz Treml
|14,340,946
|1,802,804,969
|99.21
|on Item 5
|6,255,865
|2,449,566,328
|99.75
|on Item 6
|13,806,746
|2,448,672,206
|99.44
|on Item 7
|1,372,863
|2,464,623,078
|99.94
|on Item 8
|1,543,697
|2,465,591,154
|99.94
|on Item 9
|21,521,886
|2,433,702,923
|99.12
|on Item 10
|13,567,955
|2,447,588,539
|99.45
|on Item 11
|3,029,344
|2,452,202,015
|99.88
|on Item 12
|2,870,805
|2,452,511,910
|99.88
|on Item 13
|2,857,276
|2,452,138,891
|99.88
|on Item 14
|2,872,686
|2,452,090,047
|99.88