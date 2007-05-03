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Voting results

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Results of voting at the Deutsche Telekom AG extraordinary shareholders' meeting on May 3, 2007, in Cologne.

Of the stock capital in the amount of 4,361,175,555 shares, 2,510,231,859 shares were present for the vote. This equals a presence of 57.56 percent of the capital stock for the vote.

Voting resultsNo votesYes votesYes votes %
on Item 27,421,2882,460,320,45999.70
on Item 3
René Obermann18,685,9941,801,098,90198.97
Dr. Karl-Gerhard Eick18,710,7881,801,074,13498.97
Timotheus Höttges18,679,5971,801,085,94398.97
Hamid Akhavan18,697,4331,801,086,08598.97
Lothar Pauly18,704,3671,801,078,55498.97
Kai-Uwe Ricke18,727,6751,801,056,52498.97
Dr. Karl-Heinz Klinkhammer18,686,9991,801,097,43698.97
Walter Raizner18,708,7481,801,074,74698.97
on Item 4
Lawrence H. Guffey16,205,4541,800,965,75199.11
Dr. Hubertus von Grünberg16,205,4061,800,964,71399.11
Ulrich Hocker16,184,2001,800,963,72999.11
Ingrid Matthäus-Maier16,201,3011,800,947,34499.11
Dr. Thomas Mirow16,188,9991,800,960,54699.11
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle16,215,1101,800,952,97299.11
Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann16,194,2771,800,972,93499.11
Dr. Klaus Schlede16,194,7341,800,972,06099.11
Bernhard Walter16,174,0371,800,970,92799.11
Dr. Klaus Zumwinkel16,215,2531,800,956,71999.11
Dr. Mathias Döpfner16,197,4531,800,972,63899.11
Volker Halsch16,207,0881,800,961,83199.11
Dr. Dieter Hundt16,205,7831,800,942,67099.11
Dr. Hans-Jürgen Schinzler16,214,3031,800,952,04899.11
Hans-W. Reich16,202,3171,800,964,66099.11
Prof. Dr.Dieter Stolte16,170,1641,800,976,27299.11
Monika Brandl14,361,7271,802,805,61799.21
Josef Falbisoner14,363,5741,802,803,35899.21
Lothar Holzwarth14,342,8731,802,805,50399.21
Waltraud Litzenberger14,339,3481,802,808,03299.21
Michael Löffler14,343,5281,802,670,48799.21
Wolfgang Schmitt14,414,4541,802,752,97899.21
Lothar Schröder14,418,1061,802,750,18099.21
Michael Sommer14,383,6501,802,762,12299.21
Ursula Steinke14,341,1651,802,803,83799.21
Wilhelm Wegner14,334,7491,802,809,28099.21
Franz Treml14,340,9461,802,804,96999.21
on Item 56,255,8652,449,566,32899.75
on Item 613,806,7462,448,672,20699.44
on Item 71,372,8632,464,623,07899.94
on Item 81,543,6972,465,591,15499.94
on Item 921,521,8862,433,702,92399.12
on Item 1013,567,9552,447,588,53999.45
on Item 113,029,3442,452,202,01599.88
on Item 122,870,8052,452,511,91099.88
on Item 132,857,2762,452,138,89199.88
on Item 142,872,6862,452,090,04799.88