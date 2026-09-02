Weltfunkkonferenz empfiehlt 6 GHz für Mobilfunk

Die Weltfunkkonferenz 2023 hat das obere 6GHz-Band zur Nutzung durch den Mobilfunk in Region 1 identifiziert. Diese 700 MHz Spektrum sind das letzte große, zusammenhängende Band, dass für großflächige Mobilfunknutzung in Europa bereitgestellt werden kann, um den weiter steigenden Datenbedarf der Kunden befriedigen zu können.

In Europa stehen derzeit 590 MHz Kapazitätsspektrum für den Mobilfunk zur Verfügung. In den USA sind es dagegen 724 MHz und in China werden mit der geplanten Zuweisung des oberen 6 GHz Bandes zukünftig 1.340 MHz, also mehr als doppelt so viel Spektrum, zur Verfügung stehen.

Europa führt nun statt der zügigen Umsetzung des Beschlusses der Weltfunkkonferenz eine technokratische Diskussion über eine gemeinsame Nutzung (Sharing) des Bandes zwischen Mobilfunk und WiFi. In dieser Diskussion in der europäischen Vereinigung der Regulierungsbehörden (CEPT) wird offensichtlich, dass es keine Sharing Mechanismen gibt, die nicht die technische oder kommerzielle Nutzbarkeit des Bandes für eine oder beide Technologien deutlich einschränken.

Die von U.S.-basierten Konzernen wie META angeführten Befürworter von WiFi fordern, die erlaubte Sendeleistung von Mobilfunkantennen derart zu reduzieren, dass ein Ausbau von Mobilfunk technisch und ökonomisch faktisch nicht mehr möglich ist.

Dabei benötigt WiFi keine zusätzlichen Frequenzen. Bereits im Jahr 2021 wurde mit der Zuweisung von 480 MHz im unteren 6 GHz Bandes das für WiFi verfügbare Spektrum fast verdoppelt. Bislang ist dieses Spektrum in Deutschland und Europa jedoch weitgehend ungenutzt. Als Anbieter von Festnetzdiensten, maßgeblicher Anbieter von WiFi-Routern und öffentlichen WiFi-Hotspots sehen wir in absehbarer Zukunft für unsere Kunden keine frequenzbedingten Engpässe bei WiFi. Für den Mobilfunk hingegen ist das obere 6 GHz-Band perspektivisch unerlässlich.