Q4 2025: Live-Webcast für Privatanlegende mit Dr. Christian Illek, Finanzvorstand Deutsche Telekom AG

Dr. Christian Illek, Finanzvorstand der Deutschen Telekom AG, hat im Rahmen der Veranstaltung detaillierte Einblicke in die Quartalszahlen, das Gesamtjahr 2025 sowie einen Ausblick für 2026 gegeben und viele Fragen der Teilnehmenden beantwortet. Auch zum vierten Quartal 2025 bestand so erneut die Gelegenheit, direkt mit uns in den Austausch zu treten und Fragen zu stellen. #dabei

Der Webcast ist Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende.

Im Nachgang zur Veranstaltung nahm sich Hannes Wittig, Leiter Investor Relations der Deutschen Telekom AG, die Zeit die verbleibenden Fragen zu beantworten. Das Interview finden sie hier.

Wir bedanken uns bei allen Interessierten für die Teilnahme und den wertvollen Austausch im Rahmen dieser Form der Kapitalmarktkommunikation.

Die Veranstaltung fand am Montag, den 23. März 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr als Livestream auf YouTube statt.

Wann: Montag, 23. März 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Livestream auf YouTube

2026

Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Finanzkalender im Abschnitt ‚Archiv‘.