Robbie Williams spielt am 15. Mai 2022 in Bonn

Update: 18. April 2022 Das Konzert mit Robbie Williams wird nicht am 15.5.2022 in Bonn stattfinden. Die Open-Air-Konzerte auf der Bonner Hofgartenwiese wurden von Mai in den August 2022 verlegt. Hier gibt es weitere Informationen

Open-Air-Konzert des britischen Musikers und Entertainers auf der Hofgartenwiese verschiebt sich Corona-bedingt um ein weiteres Jahr

Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben und erstattet werden

Das Konzert des britischen Musikers und Entertainers Robbie Williams auf der Hofgartenwiese in Bonn verschiebt sich Corona-bedingt um ein weiteres Jahr. Mit dem 15. Mai 2022 steht der neue Termin aber bereits fest. Der Mega-Star hatte ursprünglich im Sommer 2020 aus Anlass des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven vor 25.000 Fans in Bonn spielen wollen. Die Veranstaltung war seinerzeit bereits kurz nach Öffnung der Ticketschalter ausverkauft.

Die anhaltende Pandemie sorgt nun für die erneute Verschiebung des Konzerts ins Jahr 2022. Bereits erworbene Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit für den Termin im nächsten Jahr. Falls gewünscht, können sie zurückgegeben werden. Die in Vorverkaufsstellen erworbenen Tickets werden dort erstattet, wo sie gekauft wurden.

Neben dem Auftritt von Robbie Williams konnten auch die weiteren geplanten Konzerte ins kommende Jahr verlegt werden. Die Fantastischen Vier werden ihr Konzert auf der Hofgartenwiese am 13. Mai 2022 spielen. Einen Tag später, am 14. Mai 2022, können sich Musikfans auf Kraftwerk 3D freuen.

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