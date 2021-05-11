Telekom präsentiert Song zur UEFA EURO



Am 11. Juni beginnt die UEFA EURO 2020 mit der Partie Italien gegen die Türkei. Nach 51 Spielen, die live und auf Abruf bei MagentaTV ausgestrahlt werden, steht der Europameister am 11. Juli fest. Millionen Fußball-Fans werden an den Bildschirmen mitfiebern. Die Telekom sorgt bereits im Vorfeld des größten Fußballereignisses des Jahres für den ersten emotionalen Moment. Der Konzern präsentiert mit „ On the Field of Dreams “ einen eigenen EM-Song. Dieser wurde von Daniel Hall mitkomponiert und gesungen und sorgt für die musikalische Untermalung aller Aktivitäten der Telekom rund um das Turnier.

„Der Song ist Gänsehaut pur. Er steht für Ideale, die über den Fußballsport hinaus zählen. Denn auf dem Fußballfeld gibt jeder hundert Prozent für sein Team und dessen Erfolg“, sagt Telekom TV-Chef Michael Schuld. „On the Field of Dreams“ ist ab sofort auf allen gängigen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar und steht für Telekom-Kunden als kostenloser Freizeichenton zum Download bereit

Tochter als Inspiration

Daniel Hall (48) wurde von seiner Tochter zu „On the Field of Dreams“ inspiriert. „Meine Tochter hat sich einen positiven Song von mir gewünscht, der den Menschen gute Laune macht. Deshalb hat er eine Botschaft, nach der wir uns alle nach 15 Monaten Corona-Lockdown sehnen“, sagt der gebürtige US-Amerikaner. „Wir sollen zusammenstehen, offen für Neues sein, aufeinander zugehen und optimistisch in die Zukunft schauen.

Dies unterstreicht auch Christian Kamè vom Label Kamè Entertainment/ The Orchard: „Wir freuen uns auf diese Art etwas zur EM beitragen zu können. ‚On The Field Of Dreams‘ soll die Menschen in diesen schwierigen Zeiten motivieren.“

Musik trifft Sport

Der international erfolgreiche Sänger und Gründer der Band Fresh Music Live ist eine Ikone des Live-Entertainments. Mit regelmäßigen Auftritten auf offiziellen Sportveranstaltungen gelang es Daniel Hall immer wieder seine beiden Leidenschaften - Sport und Musik - zu verbinden. Als Soloact oder mit seiner Band stand er zudem mit Stars wie Britney Spears, Justin Timberlake, den Black Eyed Peas, Nicole Scherzinger oder Shaggy auf den Bühnen dieser Welt.

Alle EM-Spiele bei MagentaTV

Daniel Hall steuert nun den offiziellen Song zu allen Aktivitäten der Telekom rund um die UEFA EURO 2020 bei und wird auch als Gast im MagentaTV-EM-Studio ab dem 11. Juni zu sehen sein. Das Unternehmen überträgt die EURO 2020 bei MagentaTV auf vier verschiedenen Kanälen: zwei in Full-HD und zwei in Ultra-HD. Alle 51 Spiele werden live und auf Abruf zu sehen sein. MagentaTV wird die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden. Mit bis zu zehn Stunden Live-Programm am Tag bietet MagentaTV zudem eine umfangreiche Berichterstattung an.

Weiterführende Informationen

Daniel Hall „On the Field of Dreams“

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