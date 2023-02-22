Köln vor Düsseldorf: Karnevals-Bilanz zum mobilen Datenverbrauch

Bunte Kostüme, Karnevalssitzungen und Straßenumzüge: All das verbindet – so wie das Mobilfunk-Netz der Telekom. Deutschlandweit feierten in den letzten Tagen Millionen Menschen die fünfte Jahreszeit – das erste Mal wieder ganz ohne Corona-Einschränkungen. Viele teilten dabei Selfies, Fotos und Videos direkt mit Freunden und Familie. Der Blick auf den mobilen Datenverbrauch in den Karnevals-Hochburgen Mainz, Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen zeigt: Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag liefen dort insgesamt mehr als 1032 Terabyte (TB) Daten durch das Mobilfunknetz der Telekom. Das Netz konnte diese Mengen problemlos transportieren und lief absolut stabil und zuverlässig.

Köln mit höchstem mobilen Datenverbrauch

Für den höchsten Datenverkehr über die gesamte Karnevalszeit sorgten die Jeckinnen und Jecken in Köln mit über 446 TB (1 TB entspricht 1000 Gigabyte). In Düsseldorf verbrauchten die Feiernden rund 253 TB Daten im Mobilfunknetz – gefolgt von Bonn mit 144 TB, Mainz mit 96 TB und Aachen mit 92 TB. Diese Rangfolge der Karnevalsstädte zeigte sich an allen Tagen – sowohl bei 5G als auch bei LTE. Den Höhepunkt erreichte die übertragene Datenmenge in den fünf Karnevals-Metropolen nicht etwa am Rosenmontag, sondern schon an Weiberfastnacht.

Ob Alaaf oder Helau, Karneval oder Fastnacht: Das Mobilfunknetz der Telekom war in den fünf Städten bestens gerüstet. In allen Karnevalsstädten versorgt die Telekom rund 99 Prozent der Bevölkerung sowohl mit LTE als auch mit 5G. Insbesondere ihr 5G-Netz hat die Telekom in allen Karnevals-Hochburgen in den letzten Monaten weiter modernisiert und erweitert. So gibt es in Köln 326 Mobilfunk-Standorte mit 5G, in Düsseldorf sind es 199, in Mainz 76, in Bonn 138 und in Aachen 149 Standorte.

Beste 5G-Leistung – auch bei viel gleichzeitiger Nutzung

Der Mobilfunkstandard 5G sorgt dank effizienterer Antennentechnik für größere Netzkapazitäten und erlaubt mehr Geräte pro Funkzelle als der Vorgänger LTE. So ist insbesondere mit 5G über das leistungsstarke 3,6 GHz Frequenzband auch überall dort, wo größere Menschenmengen an einem Ort zusammenkommen, eine reibungslose mobile Datenübertragung gewährleistet – beispielsweise bei Großevents wie dem Oktoberfest, bei Bundeliga-Spielen, Konzerten oder eben beim Karneval.

Nicht nur an Karneval: Deutschlands bestes Mobilfunknetz

Auch jenseits der Karnevals-Regionen können schon über 94 Prozent der Menschen in Deutschland 5G nutzen. Bundesweit funken über 80.000 Antennen mit 5G. Bis 2025 will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen. Die Ergebnisse der jüngsten Netztests zeigen: Schon jetzt ist das Mobilfunknetz der Telekom das beste in Deutschland. Stiftung Warentest, Imtest, Smartphone Magazin, Chip, Computer Bild und Connect haben die Telekom als Testsieger ausgezeichnet. Als erster deutscher Netzbetreiber überhaupt erhielt die Telekom für ihr Netz von der Fachzeitschrift Connect das Prädikat „überragend“ (Heft 1/2023).

Frühjahrs-Datengeschenk: Telekom schenkt unlimitiertes Datenvolumen für März

Die Telekom feiert das mehrfach ausgezeichnete Mobilfunknetz mit ihren Kundinnen und Kunden und macht ihnen ein besonderes Geschenk: Vom 1. bis 31. März erhalten sie in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen zum grenzenlosen Surfen und Streamen. Über 13,5 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden profitieren von der Geschenk-Aktion. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta App einmalig in der Zeit vom 1.* bis 31. März buchbar. Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Geschäftskund*innen buchen das Datengeschenk ebenfalls über die MeinMagenta App oder wie gewohnt unter pass.telekom.de . Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. März 2023.

*Im Laufe des Vormittags

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