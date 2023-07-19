Digital X 2023 in Köln: „Be digital. Stay human.“

Die Weltausstellung der Digitalisierung kehrt zurück nach Köln. Zwei Millionen Quadratmeter Event-Fläche, 5 Bühnen, 2.500 Quadratmeter Marktplatz und über 50.000 erwartete Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Am 20. und 21. September 2023 wird die Domstadt erneut zum Zukunftslabor. Im Herzen der Rheinmetropole lassen sich die Innovationen von morgen hautnah erleben. Gemeinsam mit mehr als 300 Partnern in über 100 Brandhouses präsentiert Europas führende Digitalisierungsinitiative Trends und technische Neuheiten, die heute schon erahnen lassen, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden – von 5G über Automatisierung und Prozessoptimierung, Cloud und IoT, Datenräumen und Blockchain bis hin zu Künstlicher Intelligenz und dem Metaverse.

Megatrends: Der Mensch im Zentrum aller Entwicklungen

Unter dem Motto “Be digital. Stay human” beleuchtet die Digital X die aktuellen technologischen Entwicklungen. Führende Köpfe aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren, wie die Digitalisierung unsere Welt sozial gerechter, lebenswerter und nachhaltiger machen kann.

„Die digitale Transformation bewegt uns alle. Aber wir müssen sie mit unserer ethischen Verantwortung und Menschlichkeit in Einklang bringen. So wie wir die digitale Veränderung brauchen, müssen wir ihre positiven, aber eben auch ihre herausfordernden Aspekte diskutieren. Die Digital X bietet Orientierung – am praktischen Beispiel, persönlich und auf Augenhöhe“, sagt Hagen Rickmann, Schirmherr der Digital X und Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Im Fokus stehen Themen rund um die vier Megatrends Connected Business, Zukunft der Arbeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit & Verantwortung. Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen verändern die Arbeit sowohl im Hinblick auf den Workload als auch im Hinblick auf das Aufgabenspektrum. Vieles geht automatisch – alles geht schneller. Die Digitaltechnologie kann dabei auch einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber: Je vernetzter ein Unternehmen ist, desto stärker muss es sich gegen Bedrohungen wie Datenverlust oder Hacking absichern.

Digitalisierung, die begeistert – mit ausgezeichnetem Event-Konzept

Über 250 Top-Redner*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stehen mit ihrer Sicht zur Digitalisierung auf den Bühnen. Darunter Björn Ulvaeus, schwedischer Musiker und Mitgründer von ABBA, einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Mit dabei ist auch Amy Webb – eine der bekanntesten Futuristinnen der Gegenwart, die erstmalig in Europa spricht. Dazu ist sie Autorin, Hochschullehrerin sowie Gründerin und CEO des Future Today Institute.

Über vier Quartiere der Kölner Innenstadt hinweg erleben Besucher*innen Innovationen: Im Mediapark, Friesenviertel, Belgischen Viertel und dem Stadtgarten. Workshops und Masterclasses laden zum individuellen Informationsaustausch ein, flankiert von zahlreichen Musik- und Kultur-Veranstaltungen in der ganzen Stadt. So auch zum dritten Mal das Equal eSports Festival an den Rheinterrassen. Für das einzigartige Konzept hat die Digital X in Köln 2021 und 2022 bereits drei internationale Auszeichnungen erhalten.

Das Event der Superlative für den digitalen Fortschritt

Parallel zur Digital X findet am 20. und 21. September 2023 in Köln die DMEXCO statt. Beide Events eint die Überzeugung, dass nur die Förderung von Innovationen und Wissensaustausch die digitale Transformation vorantreiben. In diesem Jahr kooperieren die beiden Veranstaltungen erstmals und bilden so den digitalen Hotspot in Europa. Zu den geplanten Maßnahmen zählt eine Ticket-Kooperation . Sie soll Besucher*innen des jeweiligen Events ermöglichen, beide Veranstaltungen zu besuchen. Außerdem entwickeln die Partner gemeinsame Sessions zu den wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkten für die Konferenzbühnen von Digital X und DMEXCO.

Digital X Award für digitale Vorreiter

Wie bereits im Vorjahr küren der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und die Deutsche Telekom auf der Digital X Vorbilder der Digitalisierung im Mittelstand. Der Preis zeigt dabei die besten Beispiele gelungener Digitalisierung. Darüber hinaus gibt er den Vorreitern aus dem deutschen Mittelstand die Bühne, ihre Konzepte, Use Cases und Innovationen vorzustellen, zu diskutieren und somit andere Unternehmen zu inspirieren. Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf digital-x.eu .

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2023

Die Digital X kommt am 20. und 21. September 2023 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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