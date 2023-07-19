MagentaTV Original „Oh Hell“: Staffel 2 der preisgekrönten Comedy-Serie mit Mala Emde im Dreh

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der MagentaTV Erfolgsserie „Oh Hell“ finden derzeit in Berlin und Umgebung statt. Im Mittelpunkt steht erneut die unkonventionelle Heldin Helene, auch „Hell“ genannt. In Staffel 2 landet Helene zunächst in einer Tagesklinik und macht anschließend Karriere im Start-up einer Freundin. Außerdem trifft die Protagonistin auf neue Freunde und alte Bekannte, die ihr bei dem Weg aus der Identitätskrise helfen.

Creator und Autor von „Oh Hell“ ist Johannes Boss (Jerks, Deadlines), Regie führt Sarah Blaßkiewitz (Sam – Ein Sachse). Produziert wird die Serie von der good friends Filmproduktion. Produzent ist Moritz von der Groeben, der bereits für Arthurs Gesetz (Warner TV Comedy) sowie die erste Staffel von „Oh Hell“ verantwortlich war. Die Fortsetzung von „Oh Hell“ startet voraussichtlich im Frühjahr 2024 exklusiv bei MagentaTV später im Jahr auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy. Die internationalen Rechte für „Oh Hell“ liegen bei Warner Bros. Discovery.

Das passiert in der zweiten Staffel

Nachdem sie versehentlich einen Wald angezündet und so eine seltene Krötenspezies ausgerottet hat, ist der Aufenthalt in einer Tagesklinik Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Hell. Dort trifft sie nicht nur auf den schweigsamen Janno, mit dem sie sich sofort verbunden fühlt, sondern gewinnt mithilfe unorthodoxer Behandlungstipps auch immer mehr Einfluss. Als ihre beste Freundin Maike sie um Hilfe für ihr Start-up bittet, scheint es für Hell endlich wieder bergauf zu gehen: Maikes Hauptinvestor ist von Hells unkonventioneller Art derart begeistert, dass er ihr die Projektleitung anvertraut. Doch wo Helene ist, lässt Chaos nicht lange auf sich warten.

Neben Hauptdarstellerin Mala Emde (Aus meiner Haut, Und morgen die ganze Welt) als Hell ist Salka Weber (Deadlines, Fisch lernt fliegen) wieder als Hells beste Freundin Maike und Madieu Ulbrich (Tender Hearts, Life’s a Glitch) als deren Freund Jason zu sehen. Knut Berger (Deutschland 86) übernimmt auch in Staffel 2 die Rolle als Helenes Vater Günther, Deborah Kaufmann (Dark) als deren Mutter und Thomas Loibl (Toni Erdmann) als Helenes Stiefvater. Wieder dabei sind außerdem Roland Bonjour sowie die Jungdarstellerinnen Romi Dörlitz, Rosa Löwe und Sury Hardt. In weiteren Rollen werden u.a. Daniel Nöel Fleischmann (Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben), Klara Lange (Die Discounter, Jerks), Fabian Stumm (Knochen und Namen), Anne Haug (Luden – Könige der Reeperbahn), Anneke Kim Sarnau (Sweethearts), Hinnerk Schönemann (How to Sell Drugs Online (Fast)) und Carina Wiese (Dark, Sam – Ein Sachse) zu sehen sein. Neu dabei ist auch der norwegische Schauspieler Eirik Sæther, der aktuell mit dem Cannes-Festivalbeitrag Sick of Myself in den Kinos zu sehen ist.

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