Telekom validiert die datenschutzfreundliche Aleph Zero-Blockchain

Die Telekom MMS wird Validator im Netzwerk von Aleph Zero und stellt ihre Infrastruktur zur Verfügung. Die Telekom Tochter hat im Haupt- und Testnetz einen Validator-Knoten eingerichtet. So trägt sie zur kollektiven Sicherheit, Governance und Dezentralisierung von Aleph Zero, der datenschutzfreundlichen Layer-1-Blockchain, bei.

In einer Landschaft, in der sich die Web3-Infrastruktur schnell weiterentwickelt, setzt die Telekom neben Ethereum , Polygon , Polkadot , Chainlink , Energy Web , Q , Celo und Flow auch auf Aleph Zero. Diese Beteiligung unterstreicht die Glaubwürdigkeit von Aleph Zero, seinen Ansatz zur Wahrung der Privatsphäre auf der Kette und sein Potenzial zur Skalierung auf Unternehmensebene. Die Telekom-Tochter arbeitet erstmals mit einem datenschutzfreundlichen Netzwerk zusammen und baut mit Aleph Zero ihr Infrastrukturportfolio weiter aus.

"Vorfälle wie Hacks und Sicherheitslecks haben gezeigt, wie wichtig Sicherheit, Datenschutz und Dezentralisierung im Web3 sind. Vor diesem Hintergrund ist unsere Zusammenarbeit mit Aleph Zero besonders spannend. Mit neuen technischen Standards und einem hohen Maß an Dezentralisierung arbeiten wir gemeinsam am sicheren Internet der Werte", sagt Dirk Röder, verantwortlich für das Web3 Infrastructure & Solutions Teams der Telekom MMS.

Antoni Zolciak, Mitbegründer von Aleph Zero, fügt hinzu: "Während wir die Vorteile der öffentlichen Blockchain-Transparenz bieten, respektieren und stellen wir uneingeschränkte Datenschutzoptionen für spezifische Kommunikation, Transaktionen und Einträgen von Organisationen und Einzelpersonen bereit. Wir wissen das Vertrauen der Telekom in Aleph Zero zu schätzen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit, wobei uns bewusst ist, dass das Unternehmen rund 245 Millionen Kunden weltweit repräsentiert."

Die Layer-1-Blockchain von Aleph Zero basiert auf dem neuartigen Konsensprotokoll AlephBFT und ink! Smart Contracts, die von dem Team hinter Polkadot und WASM entwickelt wurden. Obwohl es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt, bietet Aleph Zero eine zuverlässige Datenschutz-Technologie, die auf einer Kombination aus Zero-Knowledge-Proofs (ZK-SNARKs) und sicherer Multi-Party-Computation (sMPC) basiert.

Mit ZK-SNARKs kann ein Akteur, auch Prüfer genannt, einen prägnanten Beweis für eine Berechnung liefern, ohne die tatsächlichen Daten preiszugeben. Das bedeutet, dass der Verifizierer die Richtigkeit der Aktionen des Prüfers bestätigen kann, ohne auf die Informationen zuzugreifen, die der Prüfende vertraulich halten möchte. Andererseits schützt sMPC die Informationen, indem es sie außerhalb der Kette über mehrere Knoten speichert. Die Daten werden kryptographisch in Teile aufgeteilt, so dass kein einzelner Netzwerkteilnehmer etwas über den Inhalt der Daten erfahren kann. Die Knoten können dann mit diesen Daten Berechnungen durchführen, während der Inhalt der Daten weiterhin geheim bleibt.

Diese Lösung wurde speziell für Aufgaben entwickelt, bei denen es um private Daten von mehreren Nutzern geht. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungsfälle wie private Abstimmungen oder Austausche. Ein Nachteil von sMPC ist jedoch seine langsame Geschwindigkeit, wenn es um längere Berechnungen geht. Um ihre Stärken und Schwächen auszugleichen, verwendet Aleph Zero ZK-SNARKs für grundlegende Prozesse und die Überprüfung einzelner Daten und sMPC für eine sehr kleine Menge hochspezifischer Berechnungen. Dieser Ansatz gewährleistet sowohl Geschwindigkeit als auch Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Über Aleph Zero

Aleph Zero ist eine datenschutzfreundliche Layer-1-Blockchain, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und eine Effizienz erreicht, die mit herkömmlichen Web2-Systeme vergleichbar ist. Sie hält strenge Standards für Datenschutz und Transaktionssicherheit ein und strebt gleichzeitig eine echte Dezentralisierung im Laufe der Zeit an. Die Vielseitigkeit von Aleph Zero wird durch über 40 aktiv entwickelte Anwendungsfälle unterstrichen, die seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen und Anwendungen zeigen. alephzero.org

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