Exklusiv: Einzige Rolling Loud-Ausgabe in Europa bei der Telekom

Premiere in Österreich: Rolling Loud , das größte Hip-Hop-Festival der Welt, macht erstmals Station in der Alpenrepublik. Die Superstars der Szene wie Travis Scott, Nicki Minaj und Playboi Carti gastieren vom 5. bis 7. Juli im einzigartigen Magna Racino in Ebreichsdorf bei Wien. Die einzige Veranstaltung der Marke auf dem europäischen Kontinent wird in Deutschland in einer Liveberichterstattung auf MagentaTV und als kostenloser Livestream auf MagentaMusik sowie TikTok zu sehen sein. Die Telekom bietet zudem spannende Behind the Scenes-Formate an. AYLIN KAZI , KAY SHAGAO und SAMI RHOMA übernehmen die Livemoderation. Damit können die Fans noch näher im Livestream dabei sein. Das Hip-Hop-Event wird auch von MagentaTV in Österreich gezeigt.

„Nach der Premiere des Rolling Loud in Deutschland 2023 ist auch das Debüt der erfolgreichsten Hip-Hop-Veranstaltung der Welt in Österreich bei uns zu sehen“, sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen. „Das ist extrem attraktiver Content für die Gen Z, die das Festival auf ihren mobilen Endgeräten verfolgen können und damit genau da, wo sie ihn erwarten.“

Rolling Loud feiert Jubiläum

Die Veranstalter blicken dem Gastspiel bei Wien gespannt entgegen. „Wir können es kaum erwarten, nach Europa zurückzukehren“, erklären Rolling Loud Gründer Matt Zingler & Tariq Cherif. „Wir feiern zehn Jahre Rolling Loud und freuen uns, dass Fans auf der ganzen Welt dank unseres des Livestreams dabei sein können.“

Neben den Headlinern Travis Scott, Nicki Minaj und Playboi Carti sind US-Stars wie Gunna, Ice Spice, Offset, Don Toliver, Ski Mask The Slump God, Lil Tjay, Sexyy Red und Chief Keef, der seine erste Europatournee spielt, K-Trap und Unknown T (beide Großbritannien) und deutsche Künstler*innen wie Shirin David, Ufo361, Pashanim und Reezy dabei.

Telekom setzt Young-Kampagne fort

Die Telekom setzt mit dem Engagement beim Rolling Loud ihre erfolgreiche Kommunikation in der jungen Zielgruppe fort - unter anderem mit der Young-Kampagne „Check das lieber nochmal!“. Gesicht der Initiative ist Hip-Hop-Star badmómzjay. Die 21-Jährige ruft ihre Generation dazu auf, Vorurteilen und Klischees entgegenzutreten. Der Konzern war auch im Vorjahr Partner des Festivals und verzeichnete mit rund 32 Millionen Live Content Views auf allen Plattformen eine herausragende Resonanz.



Rolling Loud zahlt zudem auch auf die „The Summer to Remember“-Kampagne für die Gen Z des Bonner Telekommunikationsunternehmens ein. Der Startschuss der einer Veranstaltungsreihe fiel vor knapp drei Wochen in Berlin beim legendären „Späti“-Event mit den Sugababes und DJ HEARTSTRING in Berlin. Das Unternehmen lädt die Gen Z dazu ein, einen „unvergesslichen Sommer“ voller einzigartiger Musikerlebnisse zu erleben und diese zu teilen. Der Bonner Konzern aktiviert den „The Summer To Remember“ in Deutschland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Legendäre Festivalreihe

Das Rolling Loud Germany ist Teil der legendären weltweiten Rolling Loud-Festivalreihe, die von Tariq Cherif und Matthew Zingler initiiert wurde. Die erste Ausgabe fand 2015 in Miami statt. Rolling Loud ist das bedeutendste Hip-Hop-Festival der Welt und begeistert mit Ausgaben in den USA, Europa und Asien hunderttausende Fans. In Österreich rechnen die Veranstalter mit jeweils 60.000 Fans an den drei Veranstaltungstagen.





Erlebt das Rolling Loud Europe 2024 vom 5 bis 7. Juli im Livestream auf MagentaMusik oder bei MagentaTV!

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