Telekom macht Lollapalooza Berlin zum Erlebnis

Der Festival-Sommer läuft auf Hochtouren. Und schon steht das nächste Highlight an. Das Lollapalooza kommt zum achten Mal nach Berlin: Und das Line-Up ist abwechslungsreicher denn je. Die Telekom präsentiert das Festival am 7. und 8. September live aus dem Olympiastadion und Olympiapark. Musikgrößen wie Sam Smith, Martin Garrix, Burna Boy, OneRepublic, CRO und viele mehr treten auf. Die Telekom bringt das Festival-Gefühl via kostenlosem Livestream auf MagentaMusik und TikTok sowie über MagentaTV auf Kanal 141 (bei Standardbelegung) und beim Sender #dabeiTV zu den Fans.

Die Moderation übernehmen Frau Gretel und Anoki. Sie bieten der jungen Zielgruppe zudem exklusive Interviews und Backstage-Eindrücke.

Telekom will junge Menschen begeistern

„Unser kostenloser Livestream ermöglicht allen Musikfans, eines der beliebtesten Festivals Europas hautnah zu erleben. Mit unseren attraktiven Angeboten und unserer besten Netzqualität wollen wir besonders junge Menschen begeistern“, sagt Michael Falkensteiner, der für Marketingkommunikation und Mobilfunkendgeräte bei der Telekom Deutschland verantwortlich ist. „So schaffen wir eine digitale Verbindung zwischen Live-Erlebnis und der GenZ-Community.“

André Lieberberg, Geschäftsführer des Lollapalooza-Veranstalters Live Nation, ergänzt: „Wir freuen uns sehr darauf, beim Lollapalooza Berlin ein modernes, vielfältiges und spannendes Line-up mit zahlreichen internationalen Top-Acts zu präsentieren. Zum Abschluss des Open-Air-Sommers 2024 können dank der Telekom noch viel mehr als die zehntausenden Fans vor Ort einzigartige Festivalmomente hautnah erleben.“

Unterwegs oder zu Hause den Stars ganz nah

Frau Gretel und Anoki führen durch das Programm und machen das Festival unter anderem durch exklusive Interviews und Backstage-Eindrücke zu einem Erlebnis. Frau Gretel ist bekannt für ihren reichweitenstarken TikTok-Kanal, auf dem sie humoristische Beiträge verfasst. Wahlberliner Anoki ist Rapper und Kenner der Musikszene. Gemeinsam bringen die Hosts das „Lolla“-Feeling auf die Lieblingsplattform der Gen Z.

Besondere Aktionen der Telekom auf dem Festivalgelände

Die Telekom hat auf dem Gelände eine „T-Festival Station“ in Zusammenarbeit mit Josephine Rais aufgebaut. Die Berliner Künstlerin hat im Vorfeld ein digitales Kunstwerk mit Einbindung der Young Kampagne " Check das lieber noch mal " geschaffen, das als besondere Fotogelegenheit von allen Besucher*innen genutzt werden kann. Des Weiteren gestaltet Rais Magenta Festival Patches im Kampagnen-Look, mit denen die Fans ihre Outfits verschönern und diese über die sozialen Medien teilen können. Zudem sind an der Station kostenlos Lineup Tattoos erhältlich.

Bestes Netz im und um das Olympiastadion

Die Telekom hat in den Tribünen und im Innenbereich des Berliner Olympiastadions rund 140 5G-Antennen verbaut - zum Surfen und Streamen mit bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde. Der Bonner Telekommunikationskonzern wird die ohnehin schon sehr gute Netzinfrastruktur während des Festivals mit zwei temporären Sendestationen erweitern, um allen Besucher*innen das beste Mobilfunkerlebnis zu ermöglichen.

Ticketverlosung auf Magenta Moments

Die Telekom hat im Rahmen der „ The Summer to Remember "- Kampagne bereits tausend Tickets für das nahezu ausverkaufte Festival verlost. Jetzt legt der Konzern noch einmal nach. Telekom-Privatkund*innen können über das Treueprogramm Magenta Moments vom 28. August, 10 Uhr, bis 29. August, 23.59 Uhr , mit etwas Glück Restkarten gewinnen.

Magenta Moments bietet regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta App gibt es kostenfrei im App Store oder Google Play Store .

Engagement für die Welt von morgen

Das Lollapalooza ist eines der bekanntesten Musik-Festivals der Welt. Es wurde 1991 von Perry Farrell als Tourneefestival ins Leben gerufen und findet jährlich in internationalen Metropolen von Chicago bis Mumbai statt. Nachhaltigkeit wird beim Lollapalooza Berlin großgeschrieben: 2022 startete das Lollapalooza Berlin als erstes Festival in Deutschland den DIN ISO 20121 Zertifizierungsprozess für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement und hat das Zertifikat der International Organization of Standardization (ISO) erhalten.

Mit einer Nachhaltigkeitscharta übernehmen die Veranstaltenden weitere Verantwortung für die Zukunft. Festival-Areas wie der Grüne Kiez bieten dem Publikum Workshops, Austausch und vegane Snacks. So werden vor Ort nachhaltiges Engagement und Atmosphäre verbunden.

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