Neue Telekom Gen Z-Kampagne mit Badmómzjay: „Gib dir mehr von dem, was du liebst“

Badmómzjay , gebürtig Jordan Napieray, so nah wie nie zuvor. Die Rap-Ikone steht im Mittelpunkt der aktuellen Kampagne, mit der die Telekom die ab 1. Oktober gültigen Young-Tarife bewirbt. „Jordan steht exemplarisch für die Generation Z. Deshalb war es konsequent, dass sie auch das Gesicht unserer neuen Kampagne wird. Wir setzen damit unsere erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen 15 Monate fort“, sagt Michael Falkensteiner, Leiter Marktkommunikation Telekom Deutschland. „Wir bieten jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren ab sofort noch attraktivere Mobilfunk-Tarife, die in Kombination mit Streaming noch mehr Datenvolumen ermöglichen. Der richtige Song, der richtige Film, die richtige Serie im richtigen Augenblick sind Balsam für Herz und Seele einer Generation, die enorm unter Druck steht.“

Der Konzern setzt bei der „Gib dir mehr von dem, was du liebst“-Kampagne erneut auf Jordan Napieray. Die Berlinerin feierte dieses Jahr ihren 22. Geburtstag und hat auf ihren Social Media-Kanälen wie Instagram und TikTok rund zwei Millionen Follower. Die Kooperation mit der Musikerin und Unternehmerin läuft seit Juni 2023, als die „ Check das lieber nochmal “-Kampagne startete.

Authentische Momente im Fokus

Im Mittelpunkt der neuen Spots stehen sehr persönliche und authentische Momente, die die Musikerin im stressigen Touralltag erlebt. Es sind Pausen, Ruhephasen im Backstagebereich, in denen sie Musik hört und tanzt oder in denen sie mit einer Freundin via Streaming Filme genießt. „Es ist wichtig, dass sich meine Generation Zeit für sich nimmt. Abschalten und das machen, was einen runterbringt, um in unserer schnellen und hektischen Zeit die Akkus wieder aufzuladen“, sagt Napieray.

„Es ist es für uns von zentraler Bedeutung, in der Ansprache junger Menschen authentisch, nahbar und glaubwürdig zu sein“, ergänzt Falkensteiner. „Wir haben gemeinsam mit Jordan eine Kampagne entwickelt, die gezielt auf die Anforderungen der jungen Generation eingeht, wie das wachsende Bedürfnis nach Ruhe und persönlicher Auszeit. Gleichzeitig zeigen wir eine persönliche Facette der Künstlerin, mit der sich die Zielgruppe identifizieren kann.“

Kampagne läuft digitalen Kanälen und Social Media

Die drei Kampagnenspots mit Badmómzjay laufen vom 1. Oktober bis 31. Dezember passend zur Zielgruppe auf digitalen Kanälen wie Out-of-Home und Social Media. Neben diversen Video-Formaten, die vor allem auf TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat und Reddit zum Einsatz kommen, werden auch Foto-Motive ausgespielt. Neben Jordan Napieray sind dabei vier weitere diverse Gen Z Kids zu sehen.

Für die Konzeption und Kreation ist adam&eveDDB verantwortlich. Doity hat die Produktion realisiert. Regie führte der Berliner Ivan Boljat , der das Young-Feeling gekonnt in Szene gesetzt hat. Die Mediaplanung betreuen Mindshare und emetriq . Social Media Agentur ist Elbkind Reply.

Neue Tarife für junge Zielgruppe

Die Telekom führt zum 1. Oktober für die junge Zielgruppe neue Mobilfunk-Tarife ein und verdoppelt im MagentaMobil Young das monatliche Datenvolumen. Im MagentaMobil S Young gibt es nun 40 GB, im MagentaMobil M Young sind es 80 GB und im MagentaMobil L Young 160 GB. Doch das ist noch nicht alles: Wer eine Telekom-Mobilfunk-Streaming-Option zu seinem Tarif hinzufügt oder ein bereits bestehendes Abo der teilnehmenden Streaming-Partner mitbringt, kann sich über zusätzliche 50 Prozent Datenvolumen freuen.

Die Telekom reduziert zudem den monatlichen Grundpreis für die ersten zwölf Monate für alle, die einen MagentaMobil Young Tarif neu abschließen. Mobiles Surfen und Telefonieren im 5G Netz der Telekom wird damit für junge Leute im Alter zwischen 18 und 27 Jahren so attraktiv wie nie zuvor.

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