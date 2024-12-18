Das Netze-Jahr 2024: Mobilfunk legt ordentlich zu, Glasfaser boomt

Mobilfunk und Festnetz haben 2024 wieder ordentlich zugelegt. Der Datenverkehr im Mobilfunknetz der Telekom ist im ablaufenden Jahr erneut um rund 30 Prozent gestiegen. Insgesamt gingen 3,81 Milliarden Gigabyte durchs Netz. Zum Vergleich: Diese Datenmenge entspricht rund 14,5 Jahren an Youtube Uploads. Besondere Ereignisse sorgten für besonders viel Datendurchsatz: bei Konzerten, beim Oktoberfest und vor allem bei der Fußball-Europameisterschaft. Den Datenrekord des Jahres gab es bei der Partie „Deutschland gegen Spanien“ im Viertelfinale am 5. Juli. Beim umstrittenen Handspiel der Spanier erreichte der Datendurchsatz bundesweit 2.047 Gigabit pro Sekunde. Dieses Datenhoch liegt um mehr als 60 Prozent über dem Peak von 2023 als die deutschen Männer sich den Weltmeistertitel im Basketball sicherten.

Weiter Tempo beim Glasfaserausbau

Auch das Festnetz transportierte 2024 deutlich mehr Daten als im Vorjahr. Das Datenvolumen im Netz der Telekom stieg um 16 Prozent. Die Top 3 bei den Anwendungen im Download im Telekom Festnetz waren YouTube, Netflix und Amazon Prime. Im Upload liegen iCloud, Google Cloud und Microsoft Teams vorn. Beim Glasfaserausbau hat die Telekom 2024 einen Meilenstein erreicht und bietet jetzt zehn Millionen Haushalten einen Glasfaseranschluss an. Auch die Nutzung steigt spürbar. Mehr als 450.000 neue Kundinnen und Kunden haben sich in diesem Jahr für einen Glasfasertarif der Telekom entschieden. Das ist eine Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Glasfasernetz hat mittlerweile eine Länge von 800.000 Kilometern.

Mobilfunk: Viereinhalb neue Standorte pro Werktag gebaut

Die Telekom macht ihr Mobilfunknetz permanent noch schneller und vor allem zukunftssicher. An jedem Werktag hat das Unternehmen im Schnitt viereinhalb neue Standorte gebaut. Alleine an ICE-Strecken wurde alle 2,5 Tage ein neuer Standort errichtet. 5G ist im Netz der Telekom bereits für 98 Prozent der Menschen in Deutschland verfügbar, LTE sogar für über 99 Prozent. Insgesamt funken jetzt rund 120.000 Antennen im Netz der Telekom. Davon unterstützen über 96.500 Antennen 5G.

Fußball, Feste, Festivals

Fast 30 Prozent mehr Datenverkehr im Mobilfunknetz – dafür hält die Telekom die Qualität im Mobilfunk konstant auf höchstem Niveau und verbessert permanent ihre bestehenden Standorte. Ziel ist es, an den Standorten die Kapazität zu erhöhen und Geschwindigkeiten von bis zu 1GBit/s zu ermöglichen, auch wenn keine 5G Frequenzen auf 3,6 GHz zur Verfügung stehen.

Viele Events haben in diesem Jahr den Datenverkehr im Telekom-Netz auf die Spitze getrieben. Die Europameisterschaft, ein bunter Festivalsommer, das Oktoberfest – überall wollten Menschen besondere Momente per Smartphone teilen, vor allem per Instagram, der beliebtesten Plattform bei Events.

Datenhighlight 2024: die Europameisterschaft

Stabil und auf Hochtouren lief das Mobilfunknetz der Telekom während der Fußball-Europameisterschaft. Bundesweit wurden insgesamt rund 260 Millionen Gigabyte Daten transportiert. Den höchsten Datenverkehr verzeichnete der 5. Juli: An diesem Tag liefen rund um die Spiele „Spanien gegen Deutschland“ und „Portugal gegen Frankreich“ etwa 10,7 Millionen Gigabyte durchs Netz der Telekom. In der Einzelwertung der Spiele lag die Partie Niederlande gegen Türkei im Viertelfinale ganz vorne. In den zehn EM-Stadien und Fanzonen verbrauchten die Fans während der 50 Spiele bis zum EM-Finale insgesamt über 550.000 Gigabyte. Der 5G-Anteil lag bei den Kunden der Telekom rund um die Stadien und Fan-Zonen bei bis zu 50 Prozent.

Die Telekom hatte ihr Mobilfunknetz für die Europameisterschaft deutlich erweitert. Insgesamt hat das Unternehmen rund 750 neue 5G-Antennen in den zehn EM-Stadien installiert. Seitdem ist die Datendurchsatzrate in den Stadien dreimal so hoch. Statt wie vorher bis zu 375 Mbit/s konnte die Telekom auf den Rängen nun bis zu 1,2 Gbit/s messen. Damit erlebten die Fans bei den Spielen deutlich spürbare Verbesserungen beim mobilen Surfen.

Sonderversorgungen für hohes Datenvolumen bei Veranstaltungen

Ergänzend zur bestehenden Netzversorgung verstärkte die Telekom in diesem Jahr auf bundesweit rund 200 Veranstaltungen zeitweise mit zusätzlichen Maßnahmen das Mobilfunknetz vor Ort. Dabei haben Wacken, Parookaville und das Hurricane Festival haben das Netz gerockt. Mit 140.000 Gigabyte übertragene Daten sicherte sich das Metal-Festival Wacken den ersten Platz, gefolgt von Parookaville in Weeze mit 87.000 Gigabyte und dem Hurricane-Festival in Scheeßel mit 55.000 Gigabyte verbrauchten Daten. Sehr viel Datenverkehr herrschte auch in „Swiftkirchen“, sprich Gelsenkirchen, wo Taylor Swift auftrat. Die Fans brachten das Netz mit jeweils 3.000 Gigabyte übertragenen Daten an allen Konzerttagen in der Arena zum Glühen.

Ein weiteres Highlight war das Oktoberfest in München. Obwohl das Volksfest dieses Jahr zwei Tage kürzer lief als im Vorjahr, stieg die Menge an übertragenen Daten mit 266.000 Gigabyte um rund 26 Prozent. Treiber dafür war der Mobilfunkstandard 5G, über den rund 40 Prozent der „Wiesn-Daten“ abgewickelt wurden.

Testsieger in allen relevanten Tests

Das Mobilfunknetz der Telekom hat in diesem Jahr bei allen Netztests abgeräumt. Die Telekom ist Testsieger bei Chip, Connect, ComputerBild und Imtest und bekam ausnahmslos die Bestnote. Auch im Festnetz ist die Telekom spitze. Sie punktet bei den renommierten Tests der Fachmagazine Connect und IMTEST und sichert sich jeweils den ersten Platz.

Noch mehr Daten und Fakten zum Netzausbau der Telekom gibt es auch in unserer Netzgrafik 2024: https://www.telekom.com/de/medien/mediencenter/infografiken

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