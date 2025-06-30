Lars Neumann übernimmt konzernweite Verantwortung für T Cloud

Die Deutsche Telekom bündelt ihre Cloud-Lösungen: Zum 1. Juli 2025 übernimmt Lars Neumann die konzernweite Verantwortung für das gesamte Cloud-Angebot unter dem neuen Dach T Cloud. Mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise wird er die strategische Weiterentwicklung und das Wachstum der Cloud-Aktivitäten vorantreiben. Lars Neumann kümmert sich mit seinem Team gesamtverantwortlich um Vertrieb, Bereitstellung und Weiterentwicklung des Cloud-Angebots über den B2B-Bereich der Deutschen Telekom hinweg.

Mit T Cloud bieten Telekom Deutschland und T-Systems künftig sämtliche Cloud-Lösungen aus einer Hand. Egal, ob Mittelstands- oder Großunternehmen, Geschäftskunden können sich ihr passgenaues Cloud-Angebot aus einem umfassenden Lösungsportfolio zusammenstellen – welches verschiedene Souveränitätsstufen umfasst. Der Bonner Konzern reagiert damit auf den immer lauter werdenden Ruf nach souveränen Lösungen in Europa. T Cloud vereint sämtliche Cloud-Angebote – egal, ob Public Cloud oder Private Cloud – und garantiert somit einen Multi-Cloud-Ansatz aus einer Hand mit dem gewünschten Grad an Funktionalität und Souveränität. Kunden profitieren von einem erleichterten Zugang sowie von sicheren, skalierbaren und stabilen Lösungen aus europäischer Hand, die dem europäischem Recht entsprechen.

Souveräne Cloud: zentrale strategische Säule

„Mit der T Cloud bieten wir unseren Kunden passgenaue Lösungen „Made in Germany“ für ihren jeweiligen Bedarf“, betont Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Mitglied des Vorstands Deutsche Telekom. „Damit machen wir die digitale Transformation für unsere Kunden so einfach wie möglich und stärken gleichzeitig die Souveränität Europas im Cloud-Markt.“

„Der europäische Markt sucht nach verlässlichen, souveränen Alternativen“, ergänzt Rodrigo Diehl, Telekom Deutschland-Chef und Mitglied des Vorstands Deutsche Telekom. „Mit T Cloud bündeln wir die Cloud-Kompetenz der gesamten Deutschen Telekom in Ergänzung zum besten Telekom-Netz. Für unsere Kunden heißt das: maximale Sicherheit, maximale Verfügbarkeit – und ein Partner auf Augenhöhe.“

Indem wir unsere Cloud-Aktivitäten konzernweit unter einem Dach bündeln, bieten wir jedem Kunden die Cloud-Lösung, die seinen spezifischen Anforderungen entspricht – sei es Public oder Private. Auf dieses Weise gewährleisten wir digitale Souveränität und unterstützen die europäische Unabhängigkeit in der globalen Cloud-Landschaft Lars Neumann

Das Cloud-Geschäft der Telekom ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und gewinnt an Bedeutung. Besonders das Thema Souveränität nimmt bei Kunden aufgrund der geopolitischen Lage einen hohen Stellenwert ein. Mit der segmentübergreifenden Bündelung der Angebote unterstreicht die Telekom die Wichtigkeit des Themas. Das Cloud-Geschäft wird damit als zentrale strategische Säule des Geschäftskundensegments des gesamten Konzerns positioniert.

Über Lars Neumann

Lars Neumann verfügt über mehr als 15 Jahre fundierte Cloud-Erfahrung im Vertrieb und der Bereitstellung von Cloud-Lösungen weltweit. Nach Stationen bei Bertelsmann und einem internationalen IT&BPO-Outsourcing-Unternehmen mit Sitz in den USA kam Lars Neumann 2008 zur Deutschen Telekom. Zunächst war er im EMEA-Geschäft von T-Systems tätig, bevor er 2019 in das B2B-Segment der Telekom Deutschland wechselte. Seit 2022 leitet er die Solution Business Unit und treibt digitale Lösungen für Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber mit weltweiter Bereitstellung von Festnetz-, Mobilfunk- und IT-Lösungen voran.

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