T Cloud: Cloud-Lösungen, die Europa unabhängiger machen

Die Deutsche Telekom macht Europa mit ihrer T Cloud unabhängiger. Zur Digital X in Köln am 10. September gibt der Bonner Konzern den Start des neuen Cloud-Angebotes bekannt. Laut Draghi-Report aus dem Jahr 2024 ist die EU bei digitalen Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen auf Technologien aus dem Ausland angewiesen. Das birgt finanzielle, operative sowie strategische Risiken für Unternehmen und Regierungen: unvorhersehbare Kostenexplosionen, Unterbrechungen kritischer Prozesse oder Lieferketten, Gefährdung von geistigem Eigentum und sensiblen Daten. Souveräne Lösungen aus Europa werden also dringend gebraucht. Mit dem Start der T Cloud konzentriert sich die Deutsche Telekom auf die wachsende Nachfrage nach souveränen Lösungen in Europa. Im Zentrum der T Cloud-Angebote stehen souveräne Cloud-Dienste, die für Kunden nach unterschiedlichen Souveränitäts-Leveln bereitgestellt werden. Der Clou: Statt geschlossener Systeme verfolgt T Cloud einen Multi-Cloud-Ansatz und integriert verschiedenste Plattformen und Services in einem nahtlosen Partner Ökosystem. Neben den Hyperscaler-Cloud-Lösungen und Beratungsdienstleistungen bietet T Cloud auch Telekom-eigene Cloud-Infrastrukturen an.

Das Portfolio von T Cloud umfasst:

T Cloud Service: Bietet Kunden Unterstützung bei der Auswahl der Lösungen je nach Workflow und Art der Daten und hilft bei der Migration.

T Cloud Public: Europäische Public-Cloud-Lösungen für höchste Anforderungen an Sicherheit und Compliance – betrieben in hochsicheren, zertifizierten Rechenzentren in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

T Cloud Private: Eine Private-Cloud-Plattform für Unternehmen. Sie bietet eine sichere und wirtschaftliche Möglichkeit, SAP-Anwendungen in die Cloud zu überführen und unterstützt gezielt bei der digitalen Transformation.

T Cloud AI: Mit der Industrial AI Cloud in Kooperation mit NVIDIA ab 2026 wird die Telekom eine sichere, schnelle und souveräne Infrastruktur bereitstellen – für Rechenzentren, Betrieb, Vertrieb sowie Security und AI-Lösungen.

„T Cloud ist die Antwort auf Europas Ruf nach mehr digitaler Selbstbestimmung. T Cloud vereint alle Cloud-Kompetenzen der Telekom individuell kombinierbar – für digitale Souveränität, Sicherheit und wirtschaftliche Transformation,“ sagt Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom und CEO T-Systems.

„T Cloud bietet Sicherheit nach europäischen Standards – DSGVO-konform, zertifiziert und transparent. Sie schützt sensible Daten und schafft Vertrauen als Grundlage digitaler Selbstbestimmung,“ ergänzt Rodrigo Diehl, Telekom Deutschland-Chef und Mitglied des Vorstands Deutsche Telekom.

„T Cloud vereint wirtschaftlich sinnvolle Cloud-Lösungen für Mittelstand und Großunternehmen,“ sagt Lars Neumann, Verantwortlicher T Cloud. „Sie verbindet digitale Souveränität mit Investitionssicherheit und nachhaltigem Nutzen – lokal verankert, global anschlussfähig, ganz nach den Bedürfnissen des Kunden.“

Sicherheit ist Standard

Unternehmen können ihre Cloud bedarfsgerecht definieren – je nach Branche, Workload und regulatorischem Umfeld. Unternehmen behalten die Kontrolle über Infrastruktur, Datenflüsse und Entwicklung ohne Anbieterbindung. Und sie behalten die Kontrolle über ihre Infrastruktur und können flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Kunden wählen anhand ihrer Anforderungen aus, welches Level und Kombinationen an Funktionalität und Souveränität sie für ihre Workflows benötigen:

Datensouveränität – die Fähigkeit, vollständige Kontrolle über die eigenen Daten auszuüben

– die Fähigkeit, vollständige Kontrolle über die eigenen Daten auszuüben Betriebssouveränität – die Fähigkeit, kritische Infrastrukturen und betriebliche Abläufe unabhängig zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten

– die Fähigkeit, kritische Infrastrukturen und betriebliche Abläufe unabhängig zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten Technologiesouveränität – die Fähigkeit, Schlüsseltechnologien selbstständig zu entwickeln, zu produzieren und zu kontrollieren

Oder alle drei auf einmal. Ein europäisches Team steht als Ansprechpartner zur Verfügung und begleitet die Kunden auf ihrem individuellen Weg zu souveränen Lösungen. Zudem bietet T Cloud höchste Sicherheit. Sie schützt sensible Daten und Workflows durch DSGVO-konforme Infrastruktur, Zero-Trust-Architektur und einer 24 Stunden Überwachung durch das SOC (Security Operations Center) – direkt aus zertifizierten europäischen Rechenzentren.

Die Digital X kommt am 10. September 2025 als „Focus Edition AI“ nach Köln. Zusammen mit marktführenden Partnern, herausragenden Speakern, Visionär*innen, führenden Expert*innen sowie mit ihren Gästen will die Digitalisierungsinitiative greifbare Impulse für Europas digitale Agenda schaffen und gemeinsam ins Handeln kommen. Für nachhaltige Digitalisierung und eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit. Die Kölner Veranstaltung steht unter dem Motto „Ready for AI?“. Am 05. November 2025 wird dann im EUREF Campus Berlin eine weitere Focus Edition zu dem Thema Souveränität stattfinden. Save the date!

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