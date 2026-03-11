Telekom ist wertvollste deutsche Marke

Die Deutsche Telekom behauptet im vierten Jahr in Folge ihre Spitzenposition und ist erneut die wertvollste deutsche Marke. Das belegt die heute erschienene BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ von Kantar. Der aktuelle Markenwert der Telekom beläuft sich laut Studie auf 124,6 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert das T mit deutlichem Abstand vor SAP, Siemens, Aldi, BMW und Lidl. Im Vergleich zu 2025 (105,7) wächst der Markenwert des Konzerns um rund 18 Prozent. Seit 2020 (44,9) stieg dieser auf Basis der Ergebnisse um beachtliche 177,5 Prozent.

„Unsere Marke legt im nationalen und internationalen Wettbewerb weiter deutlich zu. Entscheidend ist jetzt, weiterhin die richtigen strategischen Weichen zu stellen“, erklärt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Das T steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Verantwortung. Darauf wollen wir aufbauen. Das heißt: gezielte Investitionen in unsere leistungsfähige Netzinfrastruktur, in innovative Produkte und Service sowie in die Gestaltung der digitalen Souveränität, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Wertschöpfung in unseren Märkten auszubauen. Zugleich treiben wir die Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz voran und entwickeln unsere Marke global konsequent weiter – hin zu noch mehr Relevanz, Bedeutung und vor allem Vertrauen.“

Qualitätsmarke mit hohem Vertrauen

Laut der Expertinnen und Experten von Kantar sind die entscheidenden Treiber des Markenerfolgs und dieser Dynamik die Investitionen in Netzinfrastruktur und digitale Services, eine konsequente globale Markenführung sowie engagierte Werteinitiativen im Heimatmarkt wie die „Gegen Hass im Netz“-Kampagnen. Diese Maßnahmen stärkten das Profil der Telekom als eine Marke, die nicht nur als relevant und bedeutungsvoll, sondern auch als besonders vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Denn neben Finanzkennzahlen fließen in die BrandZ-Studie zudem die Meinung von Verbraucher*innen ein. Demnach sei die Deutsche Telekom eine der beliebtesten und ikonischsten deutschen Marken, beurteilen die Expert*innen.

Laut der BrandZ-Studie konnten Deutschlands wertvollste Marken ihr zweistelliges Wachstum im zweiten Jahr in Folge fortsetzen. Ihr gemeinsamer Wert stieg um 13 % auf 571 Mrd. US‑Dollar. 38 Marken konnten einen Wertzuwachs verzeichnen – gegenüber 31 im Jahr 2025. Die Expert*innen werten dies angesichts einer sich vorsichtig erholenden Wirtschaft und anhaltender Konsumzurückhaltung als positives Zeichnen. Der kontinuierliche Aufwärtstrend unterstreiche die Widerstandskraft der deutschen Markenlandschaft inmitten von Marktvolatilität, beschleunigter digitaler Transformation und den Anforderungen der Energiewende, so die Expert*innen. Die Studie und eine ausführliche Analyse finden Interessierte hier .

T auf Rekordniveau

Den positiven Markentrend der Deutschen Telekom bestätigen neben den aktuellen Ergebnissen der BrandZ-Studie auch weitere Erhebungen. Bereits im Januar 2026 konnte das T laut „ Brand Finance Global 500 “ als wertvollste Telco-Marke der Welt und wertvollste Unternehmensmarke in Europa punkten. Im Gesamtranking wird T auf einem starken elften Rang geführt. Clearing floating elements

Über Kantar BrandZ

Kantar ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Marketingdaten und -analysen. Mit der BrandZ-Studie quantifiziert Kantar den Beitrag von Marken zur finanziellen Leistung von Unternehmen. Die globalen und lokalen Markenbewertungsrankings kombinieren Finanzdaten mit umfassendem Markenwert-Research. So wird die Wahrnehmung von Befragten mit der finanziellen Performance kombiniert und führt so zur Ermittlung des Markenwerts.



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