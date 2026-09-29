Telekom und caery revolutionieren mit KI Prozesse für Kranken- und Pflegekassen

Gesetzliche und private Kranken- und Pflegeversicherungen finanzierten im Jahr 2025 Leistungen von rund 450 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen Fallzahlen, Fachkräftemangel, Regulatorik und Verwaltungsaufwand. Den gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherungen droht laut Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit bis 20271 eine Finanzierungslücke von insgesamt rund 26 Milliarden Euro. Bei mehreren hundert Millionen Leistungsfällen pro Jahr ergeben Effizienzgewinne je Vorgang ein erhebliches Potenzial. Die Telekom und das HealthTech-Unternehmen caery setzen genau dort an: Mit sicherer KI automatisieren sie Leistungsprüfung, Abrechnung und Auszahlung. Fachabteilungen werden entlastet, Versicherte profitieren von schnelleren Entscheidungen und weniger Rückfragen, Leistungserbringer werden durch effizientere Abrechnungsprozesse entlastet.

„Wir machen Leistungsprüfung zukunftsfähig: weg von rückblickender Kontrolle, hin zu regelbasierten Entscheidungen und aktiver Steuerung. Krankenkassen können ihre Fachkompetenz gezielter einsetzen, Verwaltungskosten senken und Leistungen schneller auszahlen“, sagt Dennis Beste, CEO von caery. „Die T Cloud Public bietet uns dafür eine souveräne und skalierbare Grundlage. Krankenkassen können damit solidarisch finanzierte Mittel gezielter einsetzen - zum Wohle des Systems und der Versicherten.“

Uwe Heckert, COO T Health und CEO Detecon, ergänzt: „Für Krankenkassen zählen heute vor allem Geschwindigkeit, Effizienz, Vertrauen und Wirtschaftlichkeit. Genau hier setzt unsere T Cloud Public an: Sie ist die Grundlage für souveräne und skalierbare KI-Anwendungen im Gesundheitswesen wie die von caery. Sicherheit, Compliance und Geschwindigkeit gehen dabei Hand in Hand.“

Lösung ergänzt bestehende Systeme

caery betreibt in der T Cloud Public eine intelligente Software, die Abrechnungen prüft und daraus auditierbare Entscheidungsvorschläge ableitet. Die Lösung ergänzt bestehende Systeme über standardisierte Schnittstellen und automatisiert die gesamte Leistungsprozesskette. Pflegebudgets werden zum Beispiel automatisch geprüft, Zuschüsse regelkonform ausgezahlt oder Auffälligkeiten bei Abrechnungen frühzeitig erkannt. Eindeutige Fälle werden sofort bearbeitet, komplexe Sachverhalte gezielt an die zuständigen Expertinnen und Experten übergeben.

Weniger Routine, mehr Zeit für Versicherte

Viele Krankenkassen automatisieren bereits Standardprozesse. caery erweitert diese Möglichkeiten insbesondere bei Leistungs- und Prüfprozessen, die bislang hohen manuellen Aufwand erfordern. Dafür werden Falldaten mit zusätzlichen Prüfsignalen und relevanten Kontextinformationen zusammengeführt und strukturiert ausgewertet. Dies ermöglicht eine regelbasierte Vorabentscheidung anstelle einer nachgelagerten Kontrolle. So gewinnen Fachabteilungen Zeit für Beratung und individuelle Betreuung. Zudem können Krankenkassen Abrechnungsfehler, Unregelmäßigkeiten und potenziellen Missbrauch vor der Auszahlung erkennen.

Mehr Tempo und Handlungsfähigkeit für Krankenkassen

caery erweitert dabei bestehende Kern- und Fachsysteme per definierter Schnittstelle (API), ohne tiefgreifende Eingriffe in die bestehende IT-Landschaft. Neue digitale Prozesse lassen sich schneller einführen und regulatorische Anforderungen - wie das kommende Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) - einfacher umsetzen.

„Gesetzliche Vorgaben, kassenspezifische Richtlinien und vertragliche Beschlüsse werden als maschinenlesbare Regeln (Law-as-Code) hinterlegt und können flexibel aktualisiert werden. Dadurch lassen sich neue Anforderungen deutlich schneller in bestehende Prozesse integrieren“, sagt Beste.

T Cloud Public ist die Grundlage

Technologische Grundlage ist die T Cloud Public der Telekom. Sie erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Compliance und bietet die Skalierbarkeit, die für die Verarbeitung großer Datenmengen im Gesundheitswesen notwendig ist. Der Betrieb in europäischen Rechenzentren unterstützt digitale Souveränität und Kontrolle über sensible Gesundheitsdaten für den regulatorisch konformen und produktiven Einsatz von KI.

Zehn Milliarden Euro Einsparpotenzial

Die Digitalisierung von Leistungsprozessen in Kranken- und Pflegekassen bietet zwei zentrale Hebel: mehr Produktivität in der Verwaltung und eine bessere Steuerung von Leistungen. Laut Lünendonk-Studie 2026 wollen 91 Prozent der befragten gesetzlichen Krankenkassen ihre Verwaltungsprozesse digitalisieren und automatisieren, 87 Prozent planen den Einsatz KI-gestützter Prozessautomatisierung.

„Durch den flächendeckenden Einsatz intelligenter Lösungen wie unserer können gesetzliche Krankenversicherungen bestehende Effizienzpotenziale noch gezielter nutzen und jährlich bis zu zehn Milliarden Euro zusätzlich freisetzen“, erklärt Dennis Beste. „Rund fünf Milliarden durch optimierte Prozesse in den Fachabteilungen und die Vermeidung fehlerhafter oder missbräuchlicher Leistungsausgaben sowie weitere fünf Milliarden durch eine datenbasierte, bedarfsgerechtere Allokation vorhandener Mittel. Damit entsteht echter finanzieller Spielraum für eine bessere Versorgung für Versicherte.“

caery ist TechBoost Partner

caery ist Partner im TechBoost Start-up- und Innovationsprogramm der Telekom. Über TechBoost unterstützt der Bonner Telekommunikationskonzern junge Unternehmen mit Cloud-Infrastruktur, technischem Know-how und Zugang zu Vertriebs- und Partnernetzwerken. Die Telekom und caery wollen die Digitalisierung des Gesundheitswesens nachhaltig vorantreiben.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

T-Systems Gesundheitswesen/ T Health: t-systems.de/health

1Quellen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-21-lp/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-faq

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/pflegeneuordnungsgesetz-pnog