Banco Sabadell und T-Systems arbeiten am souveränen Einsatz von Agentic AI

Banco Sabadell, Spaniens viertgrößte Bankengruppe, will die breite Nutzung agentenbasierter KI beschleunigen und sie im gesamten Konzern verankern. Damit will die Bank ihre Abläufe effizienter gestalten und das Kundenerlebnis für ihre rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden verbessern. Dazu hat Banco Sabadell eine Vereinbarung mit der Telekom-Tochter T-Systems geschlossen, einem der großen europäischen Cloud-Anbieter. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die technischen Voraussetzungen und Regeln schaffen, um agentenbasierte KI im gesamten Konzern einzusetzen und weiter auszubauen. Dabei sollen Kontrolle, Sicherheit und technologische Flexibilität erhalten bleiben.

„Mit dieser Lösung können wir neue agentenbasierte Funktionen in unsere KI-Plattform integrieren und die Transformation unseres Geschäfts beschleunigen. So steigern wir die Produktivität und schaffen Mehrwert für unsere Kunden. Gleichzeitig bleiben wir unabhängig und flexibel bei der Wahl der verfügbaren KI-Modelle“, sagt Rüdiger Schmidt, CTO von Banco Sabadell.

Banco Sabadell will KI in Zukunft breiter einsetzen und hat dies zu einer strategischen Priorität gemacht. Damit will die Bank ihre digitale Transformation beschleunigen. Dafür nutzt sie die Agentic-AI-Plattform „T-AI Agentic Hub“ von T-Systems. Die Plattform wurde in Europa für europäische Unternehmen entwickelt und setzt auf technologische Souveränität. Banco Sabadell kann damit KI für weitere Prozesse und Bereiche nutzen und zugleich einheitliche Regeln für Sicherheit, Governance und Kontrolle anwenden. Neue KI-Initiativen lassen sich so schneller umsetzen, ohne dass die Bank die dafür nötige technische Basis selbst von Grund auf aufbauen muss.

„In einem Marktumfeld, das sich rasant verändert, kann KI vor allem dann ihre Stärken ausspielen, wenn Unternehmen sie breit, sicher und nachhaltig einsetzen können“, sagen Luis Cedó, Head of Sales Finance, Energy & Retail bei T-Systems Iberia, und Oscar Bañó, Banco Sabadell Account Manager bei T-Systems Iberia. „Mit dieser Partnerschaft begleiten wir Banco Sabadell auf diesem Weg. Wir verbinden offene Technologien mit einem souveränen Ansatz. So kann die Bank KI für stärkere Wettbewerbsfähigkeit, mehr Effizienz und Innovation nutzen und zugleich die Kontrolle behalten.“

Finanzinstitute bringen KI zunehmend aus der Pilotphase in den breiten Einsatz, etwa in Geschäftsprozessen, im Betrieb und im Kundenservice. Banco Sabadell setzt dabei auf technologische Unabhängigkeit. Diese soll auch bei der weiteren Entwicklung der KI-Strategie erhalten bleiben.

Souveräner Ansatz, offene Technologie und skalierbarer Einsatz

Die Plattform kann KI-Agenten steuern, die unterschiedliche Technologien und Modelle nutzen, und sie mit den Systemen der Bank verbinden. So können die Fachbereiche Prozesse übergreifend verwalten, überwachen, optimieren und weitgehend automatisieren. Gleichzeitig lassen sich strenge regulatorische Anforderungen einhalten.

Die Plattform basiert auf einer offenen, modularen und interoperablen Architektur. Sie lässt sich in unterschiedlichen Technologie-Umgebungen einsetzen. Modelle, Komponenten und Infrastruktur kann die Bank nach Leistung, Kosten, Sicherheit, Kritikalität und Compliance-Anforderungen auswählen. So vermeidet Banco Sabadell die dauerhafte Bindung an einen einzelnen Anbieter (Vendor Lock-in) und bleibt bei der Weiterentwicklung ihrer KI-Landschaft flexibel. Zugleich kann die Bank souveräne Cloud-Angebote nutzen und behält die Kontrolle über ihre Daten, den Betrieb und kritische Technologie-Komponenten.

Die Plattform bringt bereits einen großen Teil der Voraussetzungen für den Einsatz mit. Das beschleunigt die Umsetzung. Die weitere Arbeit kann sich auf die spezifischen Anforderungen und Funktionen von Banco Sabadell konzentrieren.

Mit ihrer Partnerschaft schaffen Banco Sabadell und T-Systems die Voraussetzungen, um agentenbasierte KI sicher, offen und souverän in den breiten Regelbetrieb zu bringen. Die Architektur ist darauf ausgelegt, mit den Anforderungen der Bankengruppe zu wachsen und neue KI-basierte Services zu ermöglichen.

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