Mit TukTuk und 5G in die Alpen: YouTuber SELTIX auf Roadtrip mit der Telekom

Fünf Tage, fünf Missionen und ein TukTuk: Gemeinsam mit dem Content Creator SELTIX macht die Telekom die Leistungsfähigkeit ihres Mobilfunknetzes erlebbar. Auf einer rund 450 Kilometer langen Reise von Würzburg entlang der Romantischen Straße bis zum Eibsee und zur Zugspitze stellt sich SELTIX täglich neuen Herausforderungen. Smartphone und Mobilfunknetz werden dabei zu unverzichtbaren Reisebegleitern. Die Telekom bietet dafür beste Voraussetzungen: Mit rund 90 Prozent verfügt sie über Deutschlands größte 5G-Flächenversorgung.

TukTuk-Tour: Fünf Missionen bis zur Zugspitze

Normalerweise ist Leon Nguyen, bekannt als SELTIX, auf seinen Abenteuern rund um die Welt unterwegs. Diesmal führt ihn seine Reise durch Süddeutschland: Für sein neuestes Video fährt er mit einem E-TukTuk entlang der malerischen Romantischen Straße bis in die Alpen. Jeden Tag wartet auf ihn eine neue Mission. Die Aufgaben reichen von der Orientierung ohne Navigationsgerät über die Suche nach regionalen Spezialitäten bis hin zu spontanen Mitfahrgelegenheiten für Menschen vor Ort. Das große Finale führt SELTIX auf die Zugspitze. Seine letzte Aufgabe: den höchstgelegenen Mobilfunkstandort der Telekom in Deutschland zu finden.

Mit maximal 50 km/h geht es im E-TukTuk Richtung Zugspitze. © SELTIX

Telekom-Joker für unterwegs

Für die Lösung der Missionen stehen SELTIX drei sogenannte Telekom-Joker zur Verfügung. Jeder davon darf während der gesamten Reise nur einmal eingesetzt werden. Mit dem Recherche-Joker kann er unterwegs online nach entscheidenden Hinweisen suchen. Der Experten-Joker ermöglicht es ihm, per Videoanruf Unterstützung anzufordern. Beim Community-Joker wiederum kann er seine Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Livestream um Hilfe bitten. So wird das Mobilfunknetz zum aktiven Bestandteil der Geschichte. Ob spontane Online-Recherche, Videotelefonie oder Livestream aus dem ländlichen Raum: Die Anwendungen zeigen, wie mobile Konnektivität den Alltag unterwegs erleichtert und Menschen zusammenbringt.

Dabei profitiert SELTIX von der großen 5G-Flächenversorgung der Telekom, die rund 90 Prozent Deutschlands abdeckt. Der Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern beträgt damit je nach Anbieter rund 10 bis 13 Prozentpunkte. Das zeigen Daten des Gigabit-Grundbuchs der Bundesnetzagentur, Stand Juni 2026. Bei LTE liegt die Flächenabdeckung der Telekom bei mehr als 92 Prozent, Sprachdienste sind auf rund 99 Prozent der Fläche verfügbar.

SELTIX bittet seine Zuschauer per Livestream um Hilfe bei seiner letzten Mission. © SELTIX

Ein magentafarbenes E-TukTuk als Reisebegleiter

Nicht nur die täglichen Missionen, auch das ungewöhnliche Gefährt hielt einige Herausforderungen bereit. In vielen Ländern der Welt gehören TukTuks als günstige und wendige Fortbewegungsmittel zum alltäglichen Straßenbild. Auf den Straßen Bayerns ist das Gefährt eine Seltenheit. Das magentafarbene E-TukTuk sorgt auf dem Roadtrip so nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern wird zum wiederkehrenden Markenzeichen der Reise. Die begrenzte Geschwindigkeit, lange Ladezeiten und die Streckenplanung machen die Fahrt zu einem zusätzlichen Abenteuer.

Netzausbau auch abseits der Städte

Die Route führt SELTIX auch durch Gebiete, in denen die Mobilfunkversorgung besonders anspruchsvoll ist: Wälder, Täler, Schutzgebiete und dünn besiedelte Regionen stellen besondere Anforderungen an die Planung und den Bau von Mobilfunkstandorten. Die Suche nach geeigneten Flächen, lange Genehmigungsverfahren und die komplexe Anbindung an Strom und Glasfaser können den Ausbau hier verzögern. Anhand eines regionalen Beispiels entlang der Bundesstraße B17 macht das Video deutlich, dass auch die Akzeptanz vor Ort eine entscheidende Rolle spielt. Trotz dieser Herausforderungen baut die Telekom ihr Überall-Netz konsequent weiter aus – damit Menschen auch abseits der Städte zuverlässig verbunden bleiben.

Das rund 30-minütige Roadtrip-Video ist auf dem YouTube-Kanal von SELTIX zu sehen: