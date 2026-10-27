Telekom gewinnt erneut den connect-Festnetztest

Die Telekom gewinnt zum sechsten Mal den bundesweiten Festnetztest der Fachzeitschrift connect. Im Vergleich der vier bundesweiten Anbieter erreicht sie 953 von 1.000 möglichen Punkten und erhält die Gesamtnote „überragend“. Das Ergebnis unterstreicht die Führungsposition der Telekom im Festnetz.

„Der Testsieg zeigt, dass unser Festnetz im Wettbewerb Maßstäbe setzt. Dass wir dabei erstmals die Gesamtnote ‚überragend‘ erhalten haben, bestätigt die Qualität unseres Netzes. Das ist das Ergebnis der täglichen Arbeit unserer Teams und des konsequenten Netzausbaus, mit dem wir unseren Kundinnen und Kunden ein immer besseres Netzerlebnis bieten“, sagt Alexander Jenbar, CTO der Telekom Deutschland.

Stark bei Upload-Datenraten und Verbreitung, überragend in der Zuverlässigkeit

Im Test überzeugt die Telekom mit rundum starken Ergebnissen in allen Kategorien und besonders bei der Verfügbarkeit hoher Datenraten. Während bei anderen Anbietern vereinzelt durchaus Spitzenergebnisse für kleine Kundengruppen verfügbar sind, bekommt der Löwenanteil der Telekomkundschaft die im Vergleich höchsten Datenraten. Im Bereich Zuverlässigkeit bescheinigt connect der Telekom ein überragend gutes Ergebnis. Das beste Gesamtergebnis mit der Note „überragend“ ergibt sich aus Bewertungen in den Kategorien Verbreitung, Down- und Upload-Datenraten, Latenz und Stabilität.

connect hat die Festnetzanschlüsse 24 Wochen lang von April bis September getestet. Über eine Milliarde Messungen an gut drei Millionen Internetleitungen flossen in die Auswertung ein.

Magenta Telekom gewinnt den bundesweiten connect-Festnetztest in Österreich mit 908 Punkten und der Note „sehr gut“.

Den vollständigen Testbericht gibt es auf www.connect.de.

Glasfasernetz wächst, Hybrid überbrückt Wartezeiten

Im September 2026 hat die Telekom ihr Glasfasernetz um 255.000 Anschlüsse erweitert. Damit können 14,4 Millionen Haushalte und Betriebe Glasfasertarife mit bis zu 2.000 Mbit/s nutzen. Darüber hinaus können 38 Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen davon mit bis zu 250 Mbit/s. Das Glasfasernetz der Telekom ist mehr als 900.000 Kilometer lang (Stand: Q3 2026). In den Jahren 2026 bis 2028 investiert das Unternehmen zusätzliche 800 Millionen Euro in den Glasfaserausbau.

Bereits 500.000 Hybridanschlüsse überbrücken die Wartezeit auf Glasfaser. Sie bündeln Festnetz und Mobilfunk: Der Router schaltet Mobilfunkkapazität hinzu, wenn die Festnetzleitung nicht genug Bandbreite bietet.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil