IMTEST-Netztest 2026: Telekom erneut auf Platz eins

Die Telekom ist Testsieger im aktuellen Mobilfunknetztest von IMTEST und zafaco. Mit der Gesamtnote „sehr gut (1,24)" erreicht sie den ersten Platz unter den vier deutschen Netzbetreibern. Besonders gut schneidet sie bei Stabilität, Surfen, mobilen Daten und Netzverfügbarkeit ab.

„Der wiederholte Testsieg im IMTEST-Netztest zeigt, dass unser Netz im Alltag überzeugt – beim Surfen, Streamen und Telefonieren ebenso wie bei Verfügbarkeit und Datenraten. Besonders freut uns, dass auch die neue Bewertung der Vertragstreue unsere Leistungsfähigkeit bestätigt: Unsere Kundinnen und Kunden erhalten die Datenraten, die wir ihnen versprechen. Das ist ein wichtiger Teil unseres Qualitätsanspruchs. Mit kontinuierlichen Investitionen in den Netzausbau und die Netzqualität arbeiten wir daran, diesen Anspruch auch künftig zu erfüllen“, sagt Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom Deutschland GmbH.

Starke Leistung in vier Testdimensionen

In vier der sechs Testdimensionen belegt die Telekom den ersten Platz: bei Stabilität (1,27), Surfen (1,16), mobilen Daten (1,52) und Netzverfügbarkeit (1,17). Auch bei Telefonie (1,22) und Streaming (1,22) erhält sie jeweils die Bewertung „sehr gut“.

Bei den Datenraten erzielt die Telekom die besten Bewertungen im Download (1,12) und Upload (1,04). Auch bei der neuen Bewertung der Vertragstreue liegt sie vorn: Die tatsächlich gemessenen Datenraten stimmen im Vergleich am besten mit den in den Tarifen zugesagten Leistungen überein. Dafür erhält die Telekom die Note 2,05 im Download und 1,86 im Upload – jeweils „gut“.

Neue Testdimension: Was versprochen wird, muss auch ankommen

Mit der Vertragstreue erweitert IMTEST in diesem Jahr die Bewertung des mobilen Internets. Die Testdimension vergleicht die tatsächlich erreichte Datenrate mit der im Tarif zugesagten Leistung – jeweils getrennt für Download und Upload. Sie fließt in die Kategorie Daten ein, die zwölf Prozent der Gesamtnote ausmacht; sechs Prozentpunkte entfallen auf die Vertragstreue. Die Telekom erzielt dabei in beiden Richtungen die beste Bewertung unter den vier Netzbetreibern.

Sechs Testdimensionen, Messungen über vier Wochen

IMTEST und zafaco bewerten die Mobilfunknetze in sechs Dimensionen: Stabilität, Telefonie, Surfen, Streaming, Daten und Netzverfügbarkeit. Vier Dimensionen beruhen auf stationären Messungen an sieben Standorten. Für die Kategorien Daten und Netzverfügbarkeit wertet zafaco Nutzerdaten aus der Mobilfunk-Check-App der Bundesnetzagentur aus. Die Vertragstreue wird anhand dieser Nutzerdaten ermittelt und mit den tariflich zugesagten Datenraten verglichen.

Die Messungen fanden vom 31. August bis zum 27. September 2026 statt. Die stationären Tests erfolgten unter standardisierten Bedingungen; Nutzerdaten ergänzten die Auswertung um Erfahrungen aus dem Alltag.

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