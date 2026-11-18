Das Münchner Robotik-KI-Unternehmen microagi trainiert die Robotik-Modelle für seine Industriekunden künftig auf der KI-Fabrik der Telekom in München. Die Rechenleistung der Industrial AI Cloud soll das Start-up dabei unterstützen, Roboterfähigkeiten in Simulationen zu entwickeln und auf weitere Einsätze in unterschiedlichen Branchen, wie Logistik oder Fertigung, zu übertragen. Produktionsdaten und Fertigungswissen bleiben dabei in Deutschland und unter der Kontrolle der Kunden. Die dafür benötigte Rechenleistung ist ein entscheidender Faktor, um das Training neuer Roboterfähigkeiten zu beschleunigen und skalierbar zu machen.

Vom Video zum Robot Skill

Bislang müssen Roboter meist ferngesteuert oder für jede einzelne Zelle aufwendig programmiert werden. Das kostet Zeit, Personal und Geld. microagi nutzt Videos realer Arbeitsabläufe, etwa beim Bedienen einer Maschine oder beim Handhaben eines Werkstücks. Daraus entsteht eine Simulation, in der der Roboter seine Aufgabe vielfach trainiert. Anschließend wird der Robot Skill auf die Maschine übertragen. So können Unternehmen neue Einsatzszenarien mit zusätzlicher Rechenleistung erschließen und Robotik ähnlich wie Software skalieren.

Souveräne Rechenleistung für Physical AI

„Souveränität entscheidet sich bei den Daten, nicht bei der Hardware oder den Modellen“, Bercan Kilic, Gründer und CEO von microagi. „Unser Prinzip ist, das Beste von überall zu nehmen und souverän zu machen, worauf es ankommt. Deshalb trainieren wir für unsere Industriekunden auf souveräner Infrastruktur in Deutschland, statt unsere gesamte Rechenleistung in den USA einzukaufen.“

„Souveränität entsteht, wenn Europas Industrie KI mit den eigenen Daten selbstbestimmt nutzen kann. Unsere Industrial AI Cloud schafft dafür die Basis. Gemeinsam mit Partnern wie microagi bringen wir diese Souveränität bis in die Fabrikhalle. Genau dieses Zusammenspiel schafft die Wertschöpfung, die wir für einen starken Industriestandort Europa brauchen.“ Sagt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG.

Intelligente Robotik stärkt Europas Industrie

KI-gestützte Robotik soll Unternehmen dort unterstützen, wo Arbeitskräfte für körperliche Tätigkeiten fehlen, Produktionskapazitäten sichern und Erfahrungswissen in skalierbare Robot Skills überführen.. Gemeinsam wollen die Partner T-Systems und microagi die Industrie befähigen, Robotik-KI mit eigenem Know-how zu entwickeln und produktiv einzusetzen.

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