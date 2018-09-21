Telekom zum vierten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index gelistet

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, liegt die Deutsche Telekom mit 82 von 100 Punkten auf einem guten Platz und ist damit im Dow Jones Sustainability Index (DJSI World, DJSI Europe) gelistet. Bei den drei Kern-Dimensionen Economic, Environmental und Social hat die Deutsche Telekom wieder sehr gute Werte erreicht.

Der SAM-Fragebogen ist auch in diesem Jahr wieder deutlich anspruchsvoller geworden: neue Themen, höhere Detailtiefe, stärkerer Einfluss von Kontroversen und weiter steigender Fokus auf quantitative Zielsetzungen und Performance. Hoch gewichtet wird insbesondere die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Leistung im Peer-Vergleich und die konzernweite Gültigkeit und Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Angesichts der anspruchsvollen Bewertungskriterien sind in diesem Jahr von insgesamt 59 bewerteten Teilnehmern im Sektor "Telecommuncation Services" neun Unternehmen im DJSI World geführt – im DJSI Europe sind sogar nur fünf gelistet.

Die Anstrengungen der Deutschen Telekom haben sich besonders in den Bereichen "Materiality“, „Operational Eco-Efficiency“, „Labor Practice Indicators“ und "Occupational Health & Safety" gelohnt – hier erhielt der Konzern mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung und erlangt den Status „Best in Class“. Weitere sehr gute Noten wurden in den Themenbereichen "Information Security and Cybersecurity", "Environmental Reporting”, “Social Reporting”, “Corporate Citizenship and Philanthropy", "Stakeholder Engagement", “Privacy Protection” sowie "Human Rights" erreicht.

Mit Stolz ist die T-Aktie neben dem DJSI in weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in vielen dieser ESG-Ratings (Environment Social Governance) unter den Top-Ten platziert.