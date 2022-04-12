Re-Invent – Warum wir uns für unsere Kunden immer wieder neu erfinden müssen

Ebenso wie die Welt sich immer schneller verändert, verhält es sich auch mit den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Der gesellschaftliche Wandel durchdringt alle Bereiche unseres Lebens und Arbeitens – und wirkt sich unmittelbar auf die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen aus. Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel, Diversität und soziale Teilhabe sind einige der großen Herausforderungen unserer Zeit und erfordern ein Umdenken über alle wirtschaftlichen Bereiche und Branchen hinweg.

Ethische Grundsätze werden immer wichtiger

Für Verbraucherinnen und Verbraucher steht längst nicht mehr nur der Nutzen eines Produktes oder Services im Vordergrund. Aspekte wie Nutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Schnelligkeit und Werteorientierung gewinnen zunehmend an Bedeutung. So gilt es für Unternehmen, das eigene Portfolio, Prozesse, Kultur und Arbeitsweisen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg permanent zu hinterfragen und konsequent am Kunden auszurichten. Das bedeutet, Innovationen im Zuge einer umfassenden Transformation voranzutreiben und die Bereitschaft, sich an vielen Stellen radikal neu zu erfinden. Wie aber schaffen es Unternehmen, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und dabei den Wünschen Kundinnen und Kunden stets einen Schritt voraus zu sein?

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Re-Invent erfordert Mut und Umdenken

Mit seinem neuen Frankfurter Allgemeine Buch ‚Re-Invent‘ gibt Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Sales & Service der Telekom Deutschland, mögliche Antworten darauf. Gemeinsam mit seinem Team transformiert er den Telekom Kundenservice und Vertrieb umfassend mit dem Ziel, ein einheitliches Service-Erlebnis über alle Bereiche und Kanäle hinweg zu schaffen – schnell, zuverlässig, einfach und transparent. „Eine Day-One-Mentalität, Beidhändigkeit und ein radikaler Kundenfokus sind unsere Schlüssel zum Erfolg“, so der Sales- und Servicechef in seinem Buchbeitrag.

Dabei sind Neugier, radikales Umdenken, Veränderungsbereitschaft und Mut für Ferri Abolhassan wichtige Treiber für ein kontinuierliches Re-Invent und Voraussetzung für eine Neuerfindung im Sinne der Kundinnen und Kunden sowie der Gesellschaft. Wie mögliche Wege und individuelle Ansätze aussehen können, zeigen in seinem neuen Bookazine spannende Best-Practice-Beispiele und Interviews aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport - und motivieren zum Nachdenken und Nachmachen:

Ansatzpunkte für ein Re-Invent: Kommunikations- und Vertriebskanäle, Denk- und Arbeitsweisen, (Führungs-)Kultur, Produkte und Services, Infrastruktur, Innovationssystem, Prozesse und digitale Tools

Mit Beiträgen von Benjamin Steen (FC Bayern München), Sebastian Klauke (Otto Group), Frank Göring (Villeroy & Boch), Michael Hähnel (Rügenwalder Mühle), Dr. Richard Weber und Christian Weber (Karlsberg Brauerei), Martin-Devid Herrenknecht (Herrenknecht AG)

Warum Peter Maffay ein Re-Invent perfekt verkörpert und für Aya Jaff Experimentierfreude ein Erfolgsgarant ist

Expertise aus der Unternehmensberatung von Sabine Hübner, Eva Schulte-Austum, Carsten K. Rath, Joachim A. Langmack und August-Wilhelm Scheer

Neue Konzepte für eine Welt im Wandel: unter anderem Mobilität der Zukunft, Solarstrom für Afrika, digitale Souveränität für Europa

Wie und womit Start-ups die Wirtschaft neu erfinden und Banken die Zukunft einläuten

Der Herausgeber

Dr. Ferri Abolhassan (*29.07.1964 in Saarbrücken) ist Mitglied der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH, verantwortlich für den Geschäftsbereich Sales & Service. Damit sind die zentralen Service- und Vertriebskanäle in seiner Verantwortung gebündelt. Als promovierter Informatiker startete er seine berufliche Karriere in der Forschung und Entwicklung bei Siemens und ist bis heute in entscheidenden Führungspositionen unterschiedlichster Bereiche sowie ehrenamtlich in renommierten Unternehmen und Konzernen tätig. Mit dem Verlag Frankfurter Allgemeine Buch veröffentlichte er in 2020 das Buch ‚Superkraft Mensch‘, das die Bedeutung einzigartiger menschlicher Fähigkeiten im Service betrachtet. Sein zweites, im Mai 2021 erschienene Buch ‚WISSEN. MACHT. SPASS.‘ thematisiert Fachlichkeit und lebenslanges Lernen als unabdingbare Voraussetzungen für besten Service und damit auch für die Zukunftssicherung von Unternehmen in nahezu jeder Branche. Sein neuestes, im April 2022 erschienene Buch ‚Re-Invent‘ beleuchtet die Notwendigkeit der kontinuierlichen Neuerfindung von Unternehmen – sowohl mit Blick auf die Kundenwünsche als auch im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Transformation.

Titel : Re-Invent – Warum sich Unternehmen für ihre Kunden immer wieder neu erfinden müssen

Erscheinungstermin : 12. April 2022

Verlag : Frankfurter Allgemeine Buch

ISBN : 978-3-96251-131-9