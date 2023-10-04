Connect Mobilfunk-Shoptest: Die Telekom spielt überragend!

Von Berlin, Magdeburg, Leipzig, über Halle, Hannover, Lünen, bis nach Karlsruhe, Stuttgart und Nürnberg, heißt es „überragend“. Dabei erreichen die Telekom Shops in Nürnberg, Magdeburg und Karlsruhe die maximale Punktzahl von 500 Punkten. Die perfekten Gastgeberqualitäten, gepaart mit bestem Design, machen den Unterschied.

„Der Kunde ist König? Bei der Telekom bleibt es nicht beim Slogan: Das Engagement der meisten Angestellten ist überdurchschnittlich hoch. Schon beim Betreten der meist geräumigen und modern eingerichteten Läden wird die Kundschaft freundlich empfangen, erhält Hinweise zur Präsentation der Geräte, bekommt Sitzgelegenheiten und Getränke angeboten und wird dann zum Berater oder der Beraterin geführt und das nicht nur in Ausnahmefällen,“ urteilt das Fachmagazin.

„Eine Super Leistung, vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neun Shops haben in diesem Jahr sogar ein „überragend“ geschafft, drei die volle Punktzahl. Das ist ein tolles Ergebnis und eine Steigerung zum Vorjahr. Der Sieg zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass sich unserer Anstrengungen lohnen und wir unsere Kunden begeistern. Der Test zeigt aber auch, dass sich auch unsere Wettbewerber weiter steigern. Als Marktführer müssen wir noch mal Gas geben und unsere Position mit attraktiven Tarifen und bester individueller Beratung weiter ausbauen“, sagt Ferri Abolhassan, Sales und Service-Chef der Telekom.

So lief der Test

Im Connect Testzeitraum lassen sich Tester in unterschiedlichen Shops beraten, die jeweils zwei Mal aufgesucht werden. In Deutschland wurden neben der Telekom auch Telefónica O2, Vodafone und Freenet getestet. Dabei achten die Testkunden besonders auf ein professionelles und zielgerichtetes Auftreten. Die Wartezeit wird notiert aber auch die Beratungsqualität, besonders die Bedarfsanalyse. Es wird geguckt, ob der Kunde auch wirklich das bekommt, was er haben möchte. Nimmt man sich Zeit, wie ist das Ambiente im Shop?

Beim ersten Besuch im Shop traten die connect-Mitarbeiter als Normalnutzer auf, der etwa zwei Stunden Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail Abruf, Facebook, WhatsApp und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert war. Beim zweiten Besuch zeigten sich die Tester als Wenignutzer mit knapp einer halben Stunde Telefonie im Monat, die ab und an E-Mails checken, WhatsApp nutzen und sporadisch im Web surfen.

Der feine Unterschied: Ausstattung und Atmosphäre in den Shops

Getestet wurden auch die Ausstattung und Atmosphäre sowie das Auftreten der Mitarbeiter. „Teamspirit in bester Manier!“, sagt der connect Bericht über die Telekom. "Kundinnen und Kunden fühlen sich bei uns wohl. Die diesjährige Spitzenbewertung für Shopausstattung und Auftritt der Mitarbeitenden in Deutschland und der DACH-Region bestätigen es. Über 20 Telekom-Shops in Deutschland haben in diesen Kategorien überragende Leistungen erbracht. Wir machen weiter Tempo auf dem Weg zum perfekten Gastgeber", sagt Bijan Esfahani, Leiter der Telekom-Shops.

