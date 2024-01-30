MagentaVolunteers starten ihren Einsatz bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics

Telekom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet sind am Montagmorgen in Richtung Thüringen gestartet. Ihr Ziel: Oberhof im Herzen des Thüringer Waldes. Im Rahmen der dreijährigen Partnerschaft mit den Special Olympics Deutschland unterstützt die Deutsche Telekom die Nationalen Winterspiele in Thüringen unter anderem mit freiwilligen Helfern aus den eigenen Reihen. Beim größten inklusiven Wintersport-Events Deutschlands treten rund 900 Athletinnen und Athleten in zehn verschiedenen Sportarten miteinander an – auch die vier ausländischen Delegationen aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und aus Israel sind Oberhof, Erfurt und Weimar mit dabei.

Am ersten Tag stand für die #MagentaVolunteers die Anreise, ein gemeinsames Kennenlernen sowie am Abend die Eröffnungsfeier mit großem Rahmenprogramm und spektakulärem Feuerwerk an. In den kommenden vier Tagen werden die Telekom Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich die Disziplinen Ski Alpin und Tanzen unterstützen, die allesamt am Wintersportzentrum Oberhof ausgetragen werden. Sie helfen bei der Organisation der Wettbewerbe, unterstützen die Sportlerinnen und Sportler und tragen so zu einem reibungslosen Ablauf des Events bei.

Personalvorständin der Deutschen Telekom und Schirmherrin der #MagentaVolunteers Birgit Bohle betont: „Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, was unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden leisten. Soziales Engagement und Ehrenamt sind keinesfalls selbstverständlich. Ich wünsche all unseren Volunteers eine spannende Zeit in Oberhof mit einmaligen Eindrücken und allen Athletinnen und Athleten tolle Special Olympics.“

Am Freitagnachmittag findet die offizielle Abschlussfeier der Spiele statt, am Samstag steht für alle Volunteers dann die Rückreise auf dem Programm.