„Concept Buddy“ - der sympathische Butler

Mit seinen großen Augen und dem Lächeln gibt „Concept Buddy“ als kleiner Roboter Künstlicher Intelligenz (KI) ein Gesicht. Dank KI-Sprach-Assistenten gehorcht er aufs Wort, lässt sich jedoch genauso gut über Gesten steuern. Er kann die einzelnen Mitglieder des Haushaltes unterscheiden. Das ermöglicht individuelle Nutzerprofile, wie beispielsweise die Anzeige des persönlichen Kalenders.

Ein weiteres Plus ist seine Mobilität: Mit seinen Rädern kann er in der Wohnung herumfahren und so zum Beispiel die Luftqualität in den Räumen messen oder das WLAN zielgenau stärken. Außerdem lässt sich die Kopfeinheit abnehmen, sodass sich „Concept Buddy“ zuhause auch im kleineren Format komfortabel überall mit hinnehmen lässt.

Sein eingebauter Projektor lässt sich vielseitig nutzen. Er macht „Concept Buddy“ beispielsweise zum Personal Trainer, der ein Video mit dem Workout an eine Wand projiziert und - dank WiFi-Sensing - bei der korrekten Ausführung der Bewegungen hilft. „Concept Buddy“ macht sich auch als Gießassistent nützlich und blendet das Bild einer Regenwolke über den Zimmerpflanzen ein und erinnert so daran, dass diese gegossen werden müssen. Auch Magenta-TV kann er in beliebiger Größe und mit 360-Grad Raumklang dort zeigen, wo man möchte. Und beim Online-Shopping können groß gezeigte Objekte z.B. die Auswahl zwischen verschiedene Sportschuh-Modellen erleichtern.

Natürlich bietet er auch alle herkömmlichen Routerfunktionen. Zudem kann er das Smart Home steuern und bietet mittels WiFi-Sensing z.B. Raumüberwachung für Home Security-Funktionen. Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, sowie ein Luftfilter, tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei.