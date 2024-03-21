Bestnoten für das Mobilfunknetz der Telekom

Unschlagbar in der Netzqualität

Die Telekom hat den ersten Testsieg in 2024 geholt. Sie überzeugte bei den Geschäftskunden im Mobilfunkbereich. Für das Connect-Kundenbarometer wurden im Januar und Februar 2.121 Kunden zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Alle großen Mobilfunkanbieter waren Teil der Studie.

Vor allem in der Kategorie Netzqualität ist die Telekom unschlagbar. Kein anderer Anbieter kam auf ein vergleichbares Niveau. Gepunktet wurde vor allem mit Netz-Stabilität und Gesprächsqualität. Neu abgefragt wurden in diesem Jahr die zusätzlichen Netz-Aspekte Bahnstecke, Autobahn, Flughafen und Bahnhof. Auch hier liegt die Telekom vorne.

Überzeugende Service-App und stärkste Marke

Klarer Sieger ist auch die Service-App MeinMagenta. Bewertet wurde der Funktionsumfang der Service-App, die Handhabung oder auch das Sicherheitsempfinden. Die Telekom holt sich auch hier Platz 1 und liegt in fast allen Einzelaspekten vorne. Sehr gute Bewertungen gibt es vor allem beim Funktionsumfang und in der Sicherheit.

Laut der Studie ist die Telekom die stärkste Marke. In der Kategorie Marke/Anbieter werden unter anderem Image, Preis/Leistung, Kundentreue, Nachhaltigkeit und Weiterempfehlungsrate bewertet. Von den Geschäftskunden gab es besonders viele Punkte in der Unterkategorie „Weiterempfehlung“.